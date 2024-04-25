這5枚2000年發行的25分硬幣 拍出遠高於面值的價錢

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在前往洗衣店前，最好先瞧一眼打算投入機器的硬幣，因為其中可能有一枚稀有硬幣，值得被拍賣 或是在博物館展示，而不是用來付洗衣費；多花個幾秒鐘，說不定就能帶來一筆意外之財。

理財網站GoBankingRates報導稱，從1999年至2008年，鑄幣局每10周就會發行各州的25分硬幣。每個州的硬幣上都有代表該州的圖案，以及該州加入聯邦或批准聯邦憲法的年份。2000年，設計和鑄造了麻塞諸塞州、馬里蘭州、南卡羅來納州 、新罕布夏州與維吉尼亞州 的硬幣。

至於硬幣的價值，狀況是重要關鍵。收藏者喜歡看到完好無損或未流通的硬幣，標示著縮寫字母MS。各州鑄造的硬幣評級從60至70不等，數值最大的70代表完美。

據專業錢幣評級服務機構（Professional Coin Grading Service）的數據，以下是2000年五枚高價值25分硬幣的拍賣行情：

• 麻塞諸塞州 2000-P（費城鑄幣局）MS69：3760元

• 馬里蘭州 2000-P MS65：1495元

• 南卡羅來納州 2000-P MS69：3525元

• 新罕布夏州 2000-D（丹佛鑄幣局）MS68：633元

• 維吉尼亞州 2000-P MS68：400元

GoBankingRates指出，即使手中硬幣不足以幫助實現提前退休的願望，但它們的價值仍可能高於面額；這取決於多項因素，其中包括稀有性。

雖然完美無缺的硬幣可以在拍賣會上拍出高價，但十分罕見的「錯體硬幣」（error coin）同樣很值錢；舉例來說，如果握有一枚硬幣的圖案因模具滑落而被重複壓鑄，就不妨送去估價看看。