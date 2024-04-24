不需大學文憑薪水佳 3個熱門技工工作

示意圖。Image by bridgesward from Pixabay

消費者新聞與商業頻道（CNBC）報導，如果正在找份收入豐厚、不需大學文憑且工作保障性高的職業，不妨考慮一些技術活。

企業管理顧問公司麥肯錫（McKinsey）的最新調查顯示，隨著越來越多勞工 步入老年，接受訓練以填補建築工人、水管工、焊工等工作職缺的年輕人越來越少，美國技術勞動力市場正面臨空前巨大的壓力。

由於基礎建設需求、房地產 開發案激增，以及對再生能源的投資 ，預計未來十年美國對技工的需求將持續增加，並且熱度維持不退。

根據薪資調查網站「薪級表」（Payscale）與招聘網站ZipRecruiter的數據，目前人力市場不需學歷、最缺人的工作是建築、製造業與水管工：建築經理的薪資中位數為8萬4600元、製造業生產經理為7萬1800元、熟手水管工為6萬1500元。

值得注意的是，包括水管工與電工在內的一些技術工作有不同等級的證照；例如水管工分為三種：學徒（Apprentice）、熟手（journeyman）與高級（master）水管工。

招聘網站Indeed的數據指出，如果想成為一名熟手水管工，需在一名有證的高級水管工手下當學徒至少2年，具體條件取決於各州的要求。

在2023年10月至2024年3月間，ZipRecruiter上所有這些職位的空缺數至少增加了16%。建築經理的需求上升幅度最大，職位空缺激增逾128%。

其他高薪技術工作雖需求略少，但仍快速可以獲聘，包括車隊經理（負責管理像運貨卡車公司擁有或租賃的車輛與司機）和熟手電工。根據「薪級表」的數據，不需大學文憑的車隊經理的薪資中位數為6萬4600元，而熟手電工的平均薪資為6萬2600元。

「薪級表」薪資平等策略師湯瑪斯（Ruth Thomas）表示，建築、製造業與家庭服務業向來在招聘時優先考慮的是技能而非學歷，這些行業仍是不上大學也能賺到六位數收入的最佳機會。