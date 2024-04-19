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每日工作20分鐘 網店賣蠟燭年賺6位數

編譯周芳苑／即時報導
Photo by Giorgio Trovato on Unsplash
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網路世界無遠弗屆、無奇不有而且蘊含無窮商機，佛羅里達州26 歲年輕人里維拉(Francisco Rivera)無意間看到影音平台YouTube一段有關接單印刷副業的視頻後跟進，在家設計圖案讓顧客下單，而後交由製造商印製到蠟燭上，每天工作20分鐘，年收入達六位數。

里維拉目前在手工藝術品雲集的零售平台Etsy上銷售蠟燭；他根本不喜歡蠟燭，卻因為設計圖案而靠著賣蠟燭賺不少錢，出乎他意料之外。

里維拉住在佛州奧蘭多，去年2月間在線上家教公司 Outschool 兼職； 新冠疫情過後，大家開始往外跑，課外活動恢復，線上家教需求減少，他不得不另外尋找賺錢機會。

四處搜尋之際，里維拉在 YouTube 上看到一段按需印刷副業的視頻，賣家為 T 卹或馬克杯等用品進行設計，在 Etsy 或亞馬遜(Amazon)等零售平台列出自己設計的圖案，一旦有顧客看上某個圖案而下單，合作製造商便將該圖案印到商品並出貨。

里維拉為自己打造商品，那時已有很多人販售馬克杯和T恤，而蠟燭是較新的接單印刷項目，適合做禮物，很多人上Etsy買蠟燭。因此他雖然不是那麼喜歡蠟燭， 甚至對蠟燭過敏，還是選擇帶有「俏皮」標籤的中性色有機蠟燭做為商品，他在 Canva網站上設計風趣短句，之後到 Etsy 上展售，從「 Printify」 獲得印刷服務並與製造商合作。

根據 CNBC Make It 調查，里維拉在 Etsy上開設的商店去年銷售額約46萬2000 美元，扣除各項費用後，足以讓他 2023 年 12 月辭去家教工作。

里維拉估計，每筆銷售大約 30% 到 50% 是獲利；主要開支有兩大項，以去年為例，近 5萬5000 美元支付給 Etsy ，另外要花錢行銷、負擔 Printify 服務衍生費用。

里維拉每天只需要工作20分鐘，有時候為了搜尋新設計圖案而將工時拉長到2小時，其餘時間在追求音樂事業；他表示，目前賺的錢比以往任何時候都多，做的事情卻比以往少。

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