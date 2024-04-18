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退休積蓄只有10萬？能讓你維持生活12年以上的5個美國小鎮

編譯周靜芝 / 即時報導
示意圖。Photo by Aaron Burden on Unsplash
示意圖。Photo by Aaron Burden on Unsplash

沒有太多積蓄的退休族，會希望找到最負擔得起的小鎮來安度黃金歲月；而小鎮通常有較強的社區連結，讓人即使稱不上富裕，也不致喪失享受生活中所有重要事物的樂趣。

理財網站GOBankingRates分析了全美人口數在1千至1萬之間的小鎮，收集了有關租屋成本與其他支出的資料，並透過房地產數據分析公司AreaVibes對宜居性進行評分，選出了25個擁有10萬元退休積蓄便能安居的小鎮。

GOBankingRates另從每個城市的平均生活成本扣除平均每年可領到的社安金（截至2月為2萬2344元），計算出10萬元積蓄可以維持多長時間。以下是前5大可「安貧」的退休小鎮（排名由後至前）：

5. 北達科塔州 - 瓦佩頓（Wahpeton）

總人口：7983

每年生活費用：3萬404元

瓦佩頓靠近明尼蘇達州邊界，距該州最大城市明尼亞波里斯（Minneapolis）僅200英里。每月平均支出超過2500元，預計10萬元可使用12年以上。不過，這裡的宜居性不算太好，指數僅64。

4. 密西根州 - 大急流鎮（Big Rapids）

總人口：7915

每年生活費用：3萬382元

大急流鎮位於該州第二大城大急流城（Grand Rapids）以北，車程約一小時。住在這裡需要12.4年時間才會用完10萬元；且肯定樂在其中，因為宜居指數達76。

3. 賓州 - 米爾維爾（Millvale）

總人口：3377

每年生活費用：2萬9231元

在這個匹茲堡以北的郊區，家庭收入中位數僅略高於5萬9000元，可依靠10萬元維持約14.5年。米爾維爾的宜居指數高達84。

2. 德州 - 溫德克雷斯特（Windcrest）

總人口：5825

每年生活費用：2萬9198元

位於德州第二大城聖安東尼奧（San Antonio）東北方的溫德克雷斯特，每月平均生活支出超過2300元，但家庭收入中位數較高，接近8萬6000元。10萬元積蓄在這裡可以過上14.6年。

1. 賓州 - 安布里奇（Ambridge）

總人口：6937

每年生活費用：2萬7881元

安布里奇位於匹茲堡的西北方，車程約50分鐘，排名第一的原因是可以用10萬元積蓄在這裡生活18年。當地家庭收入中位數為4萬6059元，但宜居指數高達76。

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