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今年獲退稅民眾減 須補稅者反增

記者顏伶如／即時報導
擔任DoorDash平台送餐快遞員及其他「零工經濟」工作者，都沒有薪資預扣制度。（美聯社）
擔任DoorDash平台送餐快遞員及其他「零工經濟」工作者，都沒有薪資預扣制度。（美聯社）

今年報稅之後拿到退稅的人比往年少，Politico新聞網站報導，這個報稅季節有退稅可拿的納稅人比率縮水，必須補稅的民眾反而增加。

國稅局(IRS)在4月15日報稅截止期限前公布的最新統計指出，今年拿到退稅的納稅人比去年減少了3.3%，其實去年、前年就一路走低。

報導指出，拿到退稅人數減少的原因為何，目前仍難以解釋，但可能與美國民眾工作形態轉變有關，也可能與政府對於薪資所得稅預扣(taxes withheld)的計算方式有關。拿到退稅人數變少，必須補稅人數變多，如此趨勢將對納稅人如何繳稅帶來重要影響。曾任國稅局官員的華府稅務專家柯爾(Bob Kerr)表示，恐將衍生棘手後果。

疫情發生之前，約有四分之三納稅人有退稅可拿，現在則僅65%有退稅可拿。今年納稅人平均領到退稅金額為3011元，比去年增加133元。

有專家說，領取退稅人數減少其實是好事，因為領回退稅是因為民眾預扣所得稅過高，等於免利息借錢給政府。

退稅是個與政治、經濟有關的敏感話題，某些民眾把退稅制度當成強迫儲蓄的手段，相當期待報稅季節有可觀的退稅可領。對於某些納稅人而言，退稅支票是一年當中收到金額最大的支票。

統計顯示，去年有將近4000萬民眾必須補稅，比疫情發生前的平均人數多出三分之一。必須補稅的民眾變多，國稅局工作面臨更多挑戰，因為有更多對象必須追討欠稅。北卡羅來納州註冊會計師(CPA)布登諾(Jim Buttonow)說，國稅局必須追討欠稅的對象變多，稅務系統負擔因此增加。

報導指出，愈來愈多民眾賺取收入的方式並沒有薪資預扣機制，可能是領取退稅人數變少的因素。從事優步(Uber)司機、透過Airbnb平台出租房屋、擔任DoorDash平台送餐快遞員及其他「零工經濟」(gig economy)工作，都沒有薪資預扣制度。

優步司機及其他「零工經濟」工作者，都沒有薪資預扣制度。（路透）
優步司機及其他「零工經濟」工作者，都沒有薪資預扣制度。（路透）

退稅 補稅 報稅

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