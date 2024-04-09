理財規畫師發現 有錢人每年最大開銷是這個

示意圖。Image by Charles Thompson from Pixabay

有錢人家財萬貫，一般人總覺得他們屬於另一個世界，必定有特別籌碼才可能坐擁金山銀山，尋常人遙不可及。然而，經常與富人打交道的理財規畫師發現， 有錢人致富靠的是一步一腳印，堅持正確的日常習慣，其中之一是：把儲蓄 當作最大開銷。

財務規劃師李先生(Malik S. Lee)15年來一直為有錢客戶提供諮詢服務；根據長期觀察，他發現成功致富有其共通點。

李先生說，每個人為了財務獨立，選擇的方法不盡相同，但是，幾乎他所有成功致富的客戶都有三個相同日常習慣。

第一習慣是，將「儲蓄」列為每年最大開銷。

一般人常看到富人花大把錢買豪宅、名車等大件物品，事實上，李先生最成功的客戶總是把儲蓄列為最大開銷；他往來的最富裕客戶每年將總收入至少25%存起來。

多數理財專家建議將總收入的10% 到15%存起來，而後逐年或者在情況許可時提高儲蓄比例。然而，李先生最富裕客戶是名副其實的存錢大王，存款比例比專家建議的更激進，不論是年收入極高、或者已沒有工資的退休人士，都同樣盡量保持高存款比例。

第二日常習慣是，擅長理解和管理風險。

為保護財富，有時必須付出高昂代價。 李先生身為認證財務規劃專業人士，總是要幫助客戶因應長期照護保險 費的高昂費用，這還只是開端，可能還需要有殘障保險保護收入、以壽險 保護資產免受遺產稅、藉助具有凌駕性的「傘險」(umbrella insurance)提供額外個人責任保護。買這些保險要花一些錢，但是，萬一需要保險卻沒有保險時要付出更大代價，保險成本相較之下是微乎其微。

第三日常習慣是，身邊有專家團隊。

越來越多人上網使用搜尋引擎谷歌(Google) 和影音網站 YouTube搜尋理財建議、自行解決財務問題，李先生最成功的客戶卻選擇找專家協助。 專業理財團隊通常由律師、稅務專家、保險專家及財務顧問或規劃師共組而成，可協助當事人管控情緒、面對大量選擇時提供清晰的指引、並確保跟上快速變化的金融和法律環境。