平均退稅3100元 多數還卡債車貸

截至3月中，平均退稅金額為3109元。隨著退稅支票寄出，3月的家庭月收入比平均值高30%，退稅支票送達的第二天，支出猛增119%。（美聯社）

聯準會數據顯示，去年全美家庭的債務總額達17.5兆美元，信用卡、車貸負債金額雙雙創新高；許多人將退稅 款用於還債。

據統計，負債人口比率往往會在報稅季之前達到最高點，而且逐年上升。

債務餘額不斷增加的人將用退稅支票 還債；多數支票在2到4月間由財政部寄出。借貸網站 LendingTree 發現，全美約40%人口靠退稅補貼生計，較去年增加4個百分點，今年截至3月中，平均退稅金額為3109元。

退稅支票對於愈來愈多付不起帳單的人猶如及時雨，尤其是年輕人和低收入 族群。

打工族如果雇主平常從薪資預扣超額稅款，每年報稅時便會得到退稅；國稅局統計，2023年度，全美近1.06億張個人所得稅申報表獲得退稅，約佔65%。

丕優研究中心(Pew Research)調查發現，背負學貸的人普遍有信用卡債務；疫情學貸減免方案去年結束以來，許多學貸貸款人面臨財務壓力。

退稅支票陸續發送，家庭收入與支出雙雙大增。

摩根大通研究所(JPMorgan Chase Institute) 數據顯示，退稅支票不斷寄出，全美3月份家庭月收入比平均值高30%，退稅支票送達的第二天，支出猛增119%。

零售業績也大受影響。Family Dollar家居裝飾和裝修等產品類別銷售額出現兩位數成長。

專門提供金融數據的Bankrate年度民意調查顯示，退稅兩大用途是儲蓄、日常開支；此外，五分之一美國人計畫今年使用大部分退稅還債。

退稅向來是生活艱困邊緣人的財務生命線。

穆迪分析(Moody's Analytics)過去十年數據顯示，信用卡債拖欠率2月報稅季開始時下降，5月降至最低點；車貸也有類似趨勢。

對低收入家庭而言，退稅款佔年收入的比重相對大，對於獲得工資收入稅收抵免和兒童稅收抵免等稅收抵免的家庭來說，比率更高；稅收抵免通常與退稅款同時寄達。

俄亥俄州立大學(Ohio State University)公共政策教授瓊斯(Lauren Jones )表示，退稅款和稅收抵免加起來最多可佔家庭年收入 40%，接下來一整年為了支應日常支出恐怕會繼續負債。