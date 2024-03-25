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去年這個月份上市的房子 多賣7700元

編譯周靜芝 / 即時報導
Image by Paul Brennan from Pixabay
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春天來臨，又到了房屋買賣的旺季。市場房源逐漸增加，據房地產網站Redfin的最新統計，新掛牌房源數量較一年前勁揚14.8%，是自2021年5月以來最大的年度漲幅。

買家通常希望在孩子新學年開學前買下一間新屋，而賣家的房子則受益於冬季過後、綠意盎然的庭院花草。

房地產交易網站Zillow趨勢專家彭德頓（Amanda Pendleton）指出，目前對買家與賣家來說，都是個理想的時機，這也是為什麼每年這個時候交易特別熱絡的原因。

不過，如果賣家等到6月份再出售房屋，可能獲利更多。Zillow分析，2023年，6月頭兩周掛牌的房屋售價上揚2.3%，一般住宅的售價漲了7700元。

房貸公司William Raveis Mortgage區域副總裁柯恩（Melissa Cohn）表示，據他們所知，房地產周期並不總是發生在每年這個時候。

彭德頓說，雖然未來幾周可能會有更多的買家與賣家出現，但預計夏季會掀起第二波熱潮，即「延長的購屋季」。專家指出，隨著聯準會可望在今年夏天開始降息，買家需求可能會再次激增。

柯恩說，市場預期首次降息將在6月初，希望帶動夏季銷售旺季；未來兩年，房貸利率走向可能向下修正。

彭德頓表示，當房貸利率開始走低時，買家數量將會增多，隨著需求加劇，房價可能水漲船高。

與此同時，房價仍在上漲。根據Redfin未經季節因素調整的數據，美國房價中位數為41萬2778元，比一年前上漲了6.6%；而最近增加的供應量，還不足以滿足市場被壓抑的需求。

如果現在有能力購屋，明智的作法可能是先買、稍後再重新貸款。柯恩說，這可以讓你在房市掀起瘋狂搶購，以及利率真正開始下降前先下手為強。

房地產 利率 房價

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