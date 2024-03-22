身價破300萬僅有五枚 最值錢的5分錢硬幣從未正式發行

硬幣。Photo by Josh Appel on Unsplash

5分鎳幣(nickel)雖然並非是美國第一枚五分硬幣，但在美國歷史悠久；美國的第一枚5分硬幣是1794 年首次面世的「半角硬幣」(half-dime)。根據美國鑄幣局(U.S. Mint)，早期的5分硬幣並非是由鎳所製成，而是由金、銀或銅製成，現代5分鎳幣直到1866年才被製作出來。如果你夠幸運，遇到早期或稀有的版本，其價值可能高達數千甚至是數百萬元。

根據American Bullion網站，第一批於1866年至1883年生產出來的鎳幣被稱為「盾牌鎳幣」(Shield nickel)，緊接著是在1883年到1913年間生產的「自由女神 頭像鎳幣」(Liberty Head nickel)，1913年到1938年間生產的「野牛鎳幣，又名印第安人頭像鎳幣」(Buffalo or Indian Head nickel )，然後是1938年開始生產至今的「傑佛遜鎳幣」(Jefferson nickel)。

就稀有性和價值而言，你最有可能在第一次世界大戰前生產的較舊鑄幣中，找到最有價值的鎳幣，但根據American Bullion，有些第二次世界大戰期間鑄造的硬幣，價值也很高昂，主要是因為這些硬幣是用額外的銀和錳製成，以節省鎳用於戰爭。除此之外，還有一些有錯誤的鎳幣可能可以賣出高價，包括年份錯誤的鎳幣。

迄今為止最有價值的鎳幣，是1913年生產的自由女神頭像鎳幣，American Bullion稱之為美國歷史上「最具傳奇色彩和神秘」的硬幣之一。 根據傳聞，這款硬幣是非法生產的，因為當時正是在從自由女神頭像鎳幣轉換到野牛鎳幣的過渡期間。據悉，目前世上僅有五枚1913 年自由女神頭像鎳幣存在，且它們從未正式發行。這款硬幣如今估計價值超過300萬元。

雖然遇到1913年自由女神頭像鎳幣的機會不高，但你還有機會碰上其他高價值的商品，像是根據American Bullion估價，1926-S野牛鎳幣的價值就達4200元，1916 年雙色野牛鎳幣價值為3800元，1879年盾牌鎳幣價值為2400 美元。但請記住，只有狀況最佳的硬幣，才能賣出最高價格。