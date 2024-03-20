我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

兆彩無人中...彩金累至9.77億 今晚勁球開獎看誰是幸運得主

德州警方最新報告 趙安吉死前血液酒精含量高出法定3倍

大學男籃「3月瘋」運彩獲利 被抓到漏報稅將重罰

記者顏伶如／即時報導
「三月瘋」球季開始，許多球迷會湊熱鬧購買運動博彩一試手氣。理財專家說，「3月瘋」運彩獲利屬於應稅收入，必須報稅，否則若被國稅局抓到逃漏稅，將面臨重罰並加計利息。(美聯社)
「三月瘋」球季開始，許多球迷會湊熱鬧購買運動博彩一試手氣。理財專家說，「3月瘋」運彩獲利屬於應稅收入，必須報稅，否則若被國稅局抓到逃漏稅，將面臨重罰並加計利息。(美聯社)

俗稱「3月瘋」(March Madness)的全美大學體育聯盟(NCAA)男子籃球錦標賽開打，不少球迷民眾觀賽之餘，也湊熱鬧購買運動博彩一試手氣。理財專家說，「3月瘋」運彩獲利屬於應課稅收入，不論是否收到W-2G表格都必須報稅，否則若被國稅局(IRS)抓到逃漏稅，將面臨重罰並加計利息。

10年前，金融服務「速貸」(Quicken Loans)與「股神」巴菲特(Warren Buffett)的波克夏投資公司(Berkshire Hathaway)合作，為準確預測全美大學體育聯盟錦標賽晉級結果的玩家提供10億彩金。根據NCAA.com估算，如果擲銅板或靠猜測而贏得10億彩金的機率為1：9,223,372,036,854,775,808，如果對籃球略有了解而準確預測所有比賽結果並抱回10億彩金的機率則為1202億分之一。

「美國博彩協會」(American Gaming Association)估計，今年「3月瘋」期間，光是合法運彩市場的下注規模就上看27億元。

華盛頓郵報20日報導，參加「3月瘋」下注的彩金獲利必須報稅，四大理由包括：

國稅局握有收入資訊

國稅局會收到第三方機構提供的稅務訊息，除了雇主的W2表格，還有PayPal、Venmo、Cash App以及其他付款平台的1099-K表格。透過自動系統，國稅局針對已經掌握的稅務訊息與民眾報稅稅表資料進行比較，如果數字出現落差，納稅人將收到CP2000未如實申報收入的通知。

依法必須報稅

數位投資顧問機構Betterment稅務總監布朗尼康特(Eric Bronnenkant)說，「3月瘋」投注獲利也是應稅收入，列入一般個人所得稅稅率計算，也要繳交州稅。博彩彩金淨賺超過600元或者彩金超過下注資本至少300倍，通常需要繳交W-2G表格，不論民眾是否收到

W-2G表格。舉例來說，花1元下注「3月瘋」運彩結果得了1000元彩金，就要向國稅局提交W-2G表格並且報稅。

逃漏稅代價慘重

專家指出，納稅人必須了解，自作聰明以為逃漏稅所「省下」的錢，與被國稅局抓到時的重罰相比，根本划不來。布朗尼康特說：「關於國稅局，以我個人經驗學到的教訓是，即使是辦公室同事之間的最小金額下注，也無法長期逃過國稅局的法眼。」

影響社安金

社安金領取金額與職場生涯收入高低有關，報導指出，向國稅局隱匿彩金收入，等於影響未來領取社安金最高金額支票的機會。

國稅局 報稅 社安金

上一則

亞洲5城躋身「退休天堂」月花300美元住3房海景公寓

延伸閱讀

「三月瘋」運彩獲利須報稅 IRS抓到逃漏稅將重罰

「三月瘋」運彩獲利須報稅 IRS抓到逃漏稅將重罰
態度反覆不一? 川普澄清：不會傷及社安金、紅藍卡

態度反覆不一? 川普澄清：不會傷及社安金、紅藍卡
如果真的趕不及 如何向國稅局申請延期報稅？

如果真的趕不及 如何向國稅局申請延期報稅？
應付查稅 資料最好保存6年…備份電子檔 防天災及緊急事故

應付查稅 資料最好保存6年…備份電子檔 防天災及緊急事故

熱門新聞

房仲業者通常抽取6%購屋佣金，但根據最新的訴訟和解，一旦法官批准，未來買房費用可望降低，甚至不用透過房介。（美聯社）

房市大地震...房仲協會將取消6%售屋佣金 估佣金少30%可望拉低房價

2024-03-15 20:31
reddit網友分享此款草莓雪花餅。（取自reddit @Mslucyfher）

不是每間好市多都有… 這款台灣零食正被「低調」搶購

2024-03-15 11:24
示意圖。Photo by Max Harlynking on Unsplash

退休想到海外養老？這5個國家最易移民

2024-03-12 11:26
房仲協會將取消抽取6%的仲介費規定，將衝擊現有百萬人的房屋仲介圈，估計不少人因此退場。圖為一名房仲帶買主看房。（美聯社）

取消佣金6%影響：房價跌、佣金降、仲介不主導房價、百萬人恐失業

2024-03-15 20:50
白醋。Image by NatureFriend from Pixabay

白醋是清潔好幫手 但別碰這4類用品

2024-03-19 10:24
糙米飯。Image by MYCCF from Pixabay

糙米難下嚥? 多這個步驟會好吃得多

2024-03-18 12:06

超人氣

更多 >
華人機場接送 內捲激烈服務出奇招

華人機場接送 內捲激烈服務出奇招
屋主被捕引發眾怒 紐約法拉盛占屋者抱頭逃走

屋主被捕引發眾怒 紐約法拉盛占屋者抱頭逃走
英航空服員「拉鳳眼、模仿口音」 嘲笑中客影片瘋傳 引爆怒火遭開除

英航空服員「拉鳳眼、模仿口音」 嘲笑中客影片瘋傳 引爆怒火遭開除
浴室這4個缺點 恐影響售屋

浴室這4個缺點 恐影響售屋
廣西東航墜機奪132命 兩年後民航局最新通報來了

廣西東航墜機奪132命 兩年後民航局最新通報來了