每人擁近4棟房 鉅富把三分之一身家投資在這塊領域

房產。示意圖。Photo by Sieuwert Otterloo on Unsplash

CNBC報導，由於房屋建造的速度趕不上需求，可能導致今年房價 上漲2.6%。

然而，儘管住房成本高昂，但有一類人將他們近三分之一的財富分配到主要住房和第二住房，這些人就是超高淨值人士(ultra-high-net-worth individual，UHNWI)。

超高淨值人士指淨資產超過3000萬元的富豪，包括其主要住所的價值，超級富豪將他們的資金分配至各類資產，其中一大類別即是主要住房和第二住房。

隨著房價持續上漲，超高淨值人士的淨值將繼續進一步增加。

根據Visual Capitalist的資訊，超級富豪將其總財富平均比例的32%投資 在主要住房和第二住房，占各種資產中的最大比例，其次是股票(18%)、商業房產(14%)，相當於超高淨值人士每人平均擁有3.7套住房。

據報導，2022年全球約有57萬9000人的財富超過3000萬元，紐約、東京、舊金山是全球最富裕人士的聚集地，接下來五年，這一數據預計達到74萬4000人，代表增長29%。

隨著超高淨值人士的財富不斷增長，對房地產的需求也將持續上升，現實情況是，在低供應的住房市場，獲得房產的將會是出價最高的人。

隨著愈來愈多人成為超高淨值人士，房價可能進一步上漲，尤其在抵押貸款 利率仍高且住房供應持續停滯的情況下更是如此。