重回辦公室忘了工作規矩 專業教授職場禮儀大行其道

示意圖。Photo by Mimi Thian on Unsplash

隨著疫情 的消散，許多企業在召集員工返回辦公室上班時，不得不處理他們不滿的情緒。CNN報導，隨著員工陸續返回辦公室，雇主們發現又不得不解決另一個問題：有些人已忘記辦公室的工作規矩。

近兩年，職場禮儀的培訓需求激增，因為企業正在設法解決這類問題：有些員工把在家工作養成的習慣帶回辦公室，而有些社會新鮮人則本來就缺乏專業經驗。求職服務網站Resume Builder去年7月發布了一項針對1500多家企業主管的調查，超過60%的公司計畫在今年為員工開設職場禮儀課程。

許多上班族對常見的職場NG行為可能並不陌生：例如同事打電話時未注意降低音量、把周遭辦公環境弄得一團糟，以及不恰當的辦公室談話、令人尷尬的自我介紹以及冗長的電子郵件。

紐約禮儀顧問公司Beaumont Etiquette營運長切爾多佛（Anne Chertoff）表示，許多企業在努力解決一些問題，例如員工上班時不知如何穿著得體，或者不了解發送的表情符號與縮寫可能有不同的意涵。不少人仍在糾結於該穿什麼衣服參加Zoom視訊會議。切爾多佛建議，如果會議中需要從電腦前站起來，下半身千萬不要穿得太隨便。

切爾多佛說，儘管各階層員工都能從職場禮儀培訓中受益，但對於剛踏入社會的Z世代來說，這種培訓尤為重要。由於疫情影響，許多年輕員工錯過了在大學與現場實習中培養工作規矩的機會，他們的職場初體驗可能是從在家工作開始。