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理財3大地雷 專家直呼踩中愚蠢

編譯俞仲慈／即時報導
理財專家拉姆齊(Dave Ramsey)。美聯社
理財專家拉姆齊(Dave Ramsey)。美聯社

理財專家拉姆齊(Dave Ramsey)32年來主持理財節目「拉姆齊秀」(The Ramsey Show)，針對觀眾的財務問題提出解決方法，在最近一集節目裡，拉姆齊指出一般人最常犯的三大理財錯誤並直言「愚蠢至極」。

拉姆齊總結個人理財三大地雷如下：

與非配偶者一起買房

當前住房危機促使許多人共同置產，減輕經濟負擔，但拉姆齊堅決反對任何人與非配偶共同置產，即使是長期伴侶也不要：「如果你們同居，不要和室友一起買房子，真的很愚蠢。」

拉姆齊的主張有法律依據，因為未婚夫婦之間的資產分割非常複雜，通常無法享有和已婚夫婦同等的財產權益，然而國內有部分州視同居雙方為「一般法律婚姻」(common-law marriage)並賦予類似夫妻的權益。

購屋平台Co-Buy報告指稱，2023年有26.7%房屋交易是共同置產，其中30%屬於未婚夫婦，還有59%屬於朋友關係，雖然共同置產存有財務風險，但也證實國內住房危機的嚴重程度。

升級汽車

拉姆齊表示賣掉舊車，不應成為升級買昂貴新車的理由；他說：「你開的是價值 6000元的老車，賣車收到6000元支票，就想買比6000元老車貴很多的車，真是太愚蠢！」

但是目前車價太高，想避免這個地雷還真是不容易。根據專業汽車評鑑「凱利藍皮書」(Kelley Blue Book)最新數據，今年1月新車平均售價約4萬7400元，二手車平均掛牌價約2萬5300元，想以原來的舊車價格買到替換的汽車，幾乎不可能。

教育經費超支

拉姆齊認為，投資教育應以賺取更多收入為目的，否則根本白費力氣；他說：「如果成為州政府的社工，年薪只有3萬8000元，就不要花25萬元拿個社工碩士學位。」

拉姆齊還建議學生在申請大學學貸之前，應該針對就業前途與未來收入確實評估，因為全國學生背負的學貸已高達1兆6000億元。

根據數據分析機構「教育數據倡議」(Education Data Initiative)統計，每個人平均約20年才能還清學貸，部分大學畢業生可能需要至少45年時間。

學貸 支票 就業

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