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沒錢付保費延後4年加入紅藍卡 賓州婦保費終生漲40%

記者顏伶如／即時報導
65歲是「關鍵的一年」，在這一年，有資格參加聯邦醫療保險計畫（Medicare，又稱紅藍卡），所以除非還在工作且公司有提供醫療保險，多數人在65歲時都可以登記參加。美聯社
65歲是「關鍵的一年」，在這一年，有資格參加聯邦醫療保險計畫（Medicare，又稱紅藍卡），所以除非還在工作且公司有提供醫療保險，多數人在65歲時都可以登記參加。美聯社

俗稱紅藍卡聯邦醫療保險計畫(Medicare)發生小失誤，恐怕留下一輩子的遺憾。賓州婦人瑪莉安‧李奧納德(Marian Leonard)就學到慘痛教訓。屆滿65歲時，她辦理申領社安金的手續，不過卻推遲參加紅藍卡的登記，因為當時手頭拮据，沒錢繳保費

當時她剛結束在德國的四年生活回到賓州，與丈夫靠著存款與她每月1200元社安金支票過日子，忙著整理待修屋(fixer-upper house)。雖然不至於窮苦，但能夠動用的現金卻不多。李奧納德接受路透訪問時說，有時候感覺像是「為了生存而掙扎」。

李奧納德拖延四年才登記參加紅藍卡，得知保費將因延遲參加而永久調漲40%，驚訝不已。她說，因為沒錢，所以延後參加紅藍卡，想不到「因為貧窮而遭受懲罰」。

專家指出，民眾即使預算有限，也應該避免李奧納多的錯誤。

通常民眾只要符合紅藍卡資格，就會登記加入A部份住院保險(Part A)、B部分看診保險(Part B)。第一次辦理登記的時間通常是屆滿65歲的3個月前到屆滿65歲的3個月後之間。

若沒在一符合資格就登記參加，可能發生健保投保期間開天窗的狀況，或者因為延遲參加而面臨罰款。不過，如果擁有其他醫療保險，則可考慮是否延後參加紅藍卡，例如超過一般退休年齡之後持續工作，透過雇主或配偶雇主取得的私人醫保，但要遵守紅藍卡的嚴格規定，否則就會像李奧納德一樣。

A部份保險、B部分保險及D部份(Part D)處方藥物計畫的逾期辦理罰款(late enrollment penalties)各不相同，通常拖得越久處罰越重。

李奧納德2019年決定不參加B部分保險，因為無力負擔每月135.50元保費。丈夫過世後，她開始領取社安金遺屬福利(survivors benefit)，2023年登記參加紅藍卡，發現保費將永久調漲40%。

2024年，B部分保險標準保費每月174.70元，但李奧納德要多繳40%，保費變成245.30元，一年下來等於多繳850元。

無力繳交紅藍卡保費的低收入民眾可尋求紅藍卡節省計畫(Medicare Savings Program， MSP)協助，但李奧納德有退休存款與社安金而不符合資格。

聯邦醫療保險 紅藍卡 保費

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