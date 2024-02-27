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建立全球事業王國前他睡車內 一天只有2.5元生活

編譯俞仲慈／即時報導
知名美髮品牌「肯邦」(John Paul Mitchell Systems)合夥創辦人戴喬瑞(John Paul DeJoria，圖)是白手起家的企業家，身價高達30億元，不過發跡前一度窮困潦倒，每天開銷只有2.5元。路透
知名美髮品牌「肯邦」(John Paul Mitchell Systems)合夥創辦人戴喬瑞(John Paul DeJoria，圖)是白手起家的企業家，身價高達30億元，不過發跡前一度窮困潦倒，每天開銷只有2.5元。路透

知名美髮品牌「肯邦」(John Paul Mitchell Systems)合夥創辦人戴喬瑞(John Paul DeJoria)是白手起家的企業家，身價高達30億元，不過發跡前一度窮困潦倒，每天開銷只有2.5元。

戴喬瑞不但是「肯邦」合夥創辦人，還創立培恩龍舌蘭酒廠(The Patron Spirits Company)，但在創業初期，一度無家可歸，戴喬瑞向播客節目主持人卡根(Noah Kagan)表示：「當時我學會每天靠2.5元過活。」

從事美容產品銷售的戴喬瑞在結識知名髮型師米切爾(Paul Mitchell)後，於1980年聯手創業，生產和銷售護髮產品，不料投資人臨陣脫逃，沒有資金入帳，偏偏已辭去工作，戴喬瑞頓時身無分文，最後靠母親接濟300元，每天省吃儉用，吃99分特價晚餐度日。

儘管山窮水盡，但戴喬瑞仍持續推銷美髮產品，終於建立「肯邦」帝國，旗下有150多項產品、100多間美髮學校以及遍布全球80國、約5萬家美髮沙龍。

戴喬瑞認為創業成功關鍵在於「製造頂級產品」，並強調「不要做推銷的生意，要做令人一再訂購的生意」，即便窮到睡車內，也要保持積極向上的態度，他說：「無論被拒絕多少次，都要盯著目標前進。」

戴喬瑞後來投資酒廠，是因為朋友克勞利(Martin Crowley)從墨西哥旅行回來，帶來一瓶龍舌蘭酒，戴喬瑞一喝讚不絕口：「我當時覺得這是我喝過最好喝的龍舌蘭酒。」

不過1989年，一瓶龍舌蘭酒區區數元，但Patron釀製的龍舌蘭酒售價高達37.95元，根本乏人問津。於是戴喬瑞來到知名餐廳Spago，希望好友名廚帕克(Wolfgang Puck)協助推銷高價的龍舌蘭酒，意外獲得知名搖滾歌手斯普林斯汀(Bruce Springsteen)等名人青睞。

戴喬瑞一頭栽進釀酒事業，直到2018年龍舌蘭酒年銷量近400萬箱，於是以51億元轉售給百加得 (Bacardi)烈酒集團。

戴喬瑞致富後並未忘本，再次回到過去吃99分晚餐的餐館，並「送給餐館每個員工一生當中最大筆的小費，因為在我最需要時候，有他們出手相助。」

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