未來需求大又可在家上班 這個高薪工作壓力低

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「錢多事少離家近，鈔票數到手抽筋」向來是最理想的職業，有個高薪工作，未來需求大，還可在家上班，工作壓力又低。這個「最理想工作」是什麼？

答案揭曉前，先看看2022年蓋洛普問卷調查1萬3085名職場員工的結果：64%說，決定是否接受某一工作，最重要因素是待遇與福利。61%說，工作與人生之間的平衡，以及「幸福感」是「重要因素」，而遠距上班顯然符合這61%受調人員的理想。

符合前述兩大求職期望的工作是精算師。許多精算師不是在家工作，就是「混合」在家與出門上班。勞工 統計局說，精算師的平均年薪為11萬3990元。

精算師通常替保險公司估算保戶各種活動的風險係數，根據死亡率、意外事故、疾病、殘障等資料，建立各種情況的概率模式，據以提出建議。

精算師的資格起碼要大學畢業，主修數學或統計學，實際經驗也很吃香。

求職網站Monster的職涯專家沙雷米（Vicki Salemi）說，這行通常還需要會寫電腦程式或懂得軟體，也需要軟技巧和溝通技巧，才能夠「分析、解釋資料」然後「交出成果」。某些公司可能會要求應徵者先加入「傷亡精算學會」（Casualty Actuarial Society）等精算職業團體。要當學會會員，得先通過考試。

勞工統計局預估，從2022到2032這10年，精算師的需求量會增加23%，比其他行業的增長速度快很多，沙雷米說，部分原因是氣候變遷 ，「評估颶風、洪水 、龍捲風等風險的需要可能增加。」

精算師是相對而言，壓力不大的行業。勞工統計局針對873種職業需要「接受批評、冷靜處理、應付高度緊張情況」等，從0最沒壓力到100最大壓力評分，精算師的壓力評為57分。沙雷米指出，每周工作40小時、相當穩定，是這工作壓力不算大的原因，「我認為這就是很理想的工作。」