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全球退休制度排行 美國得分C+降至第22名

編譯周芳苑╱綜合17日電
全球47國退休制度最新評比出爐，美國僅排名22，得分C+，較去年退步。(Getty Images)
全球47國退休制度最新評比出爐，美國僅排名22，得分C+，較去年退步。(Getty Images)

最新的「美世CFA協會全球養老金指數報告」(Mercer CFA Institute Global Pension Index)17日出爐，針對退休制度排名，美國在全球47個接受評比的國家中排名22，得分C+，較去年退步，與榜首荷蘭以及資優生澳洲、瑞典的差距進一步拉大。

中國、台灣都得分C，排名各是35、39；亞洲國家榜首是新加坡，得分B+，整體排名第7。

根據報告，美國人為退休提供資金的主要方式是透過社安金、401(k)儲蓄以及個人退休帳戶， 這種安排存在重大缺陷，尤其是長期償債能力(long-term solvency)很不理想。

受託進行調查的美世諮詢公司(Mercer)資深合夥人諾克斯(David Knox)是報告主要作者；他說，美國白領階級透過雇主有很好的福利，但零工和藍領工人卻沒有這種福利。

這項指數的評估依據包括政府與私營部門退休收入來源、住房擁有率和家庭債務對退休財務的影響，但退休制度名列前茅的國家未必是最佳退休居住地。

美國雇主沒有義務為所有員工提供退休計畫，自動加入401(k)儲蓄計畫有助於提升參與程度並增加退休儲蓄額，但許多人沒辦法申請401(k)、或選擇不將錢存入個人退休帳戶。

此外，美國退休儲蓄者可在退休前提領，連帶損及未來保障。

位居榜首的荷蘭所有工人都擁有私人和公共退休金帳戶，其退休系統由三個部分組成，公共退休金根據所有退休人員在該國生活和工作的時間提供統一費率，其次是半強迫性要求雇主為所有工人提供退休金，第三部份， 個人可自行透過投資儲存退休金。

美世財富業務部門的美國固定繳款研究總監霍肯邁爾(Katie Hockenmaier)表示，美國許多退休人士捉襟見肘，依賴家人資助，近幾年高通膨加劇財務壓力，靠固定收入過活的人消費力嚴重受挫。

阿根廷礙於有限的公共退休金體系，以及雇主自願計畫，在排行榜上墊底。

全球47國退休制度最新評比出爐，美國僅排名22，得分C+，較去年退步。(Gett...
全球47國退休制度最新評比出爐，美國僅排名22，得分C+，較去年退步。(Getty Images)
全球47國退休制度最新評比出爐，美國僅排名22，得分C+，較去年退步。(Gett...
全球47國退休制度最新評比出爐，美國僅排名22，得分C+，較去年退步。(Getty Images)

退休金 儲蓄 401(k)

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