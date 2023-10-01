我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

裴洛西陪同下 范士丹遺體由專機從華府運回舊金山家鄉

加拿大山火濃煙2日再臨紐約 市府籲敏感人群做好防護

升息有感…新車要花42周收入 普通家庭付不起中位數房價

記者顏伶如／即時報導
房貸或車貸的利息升高，民眾買房和買車的負擔日增。（Getty Images）
房貸或車貸的利息升高，民眾買房和買車的負擔日增。（Getty Images）

華爾街日報報導，美國民眾終於感受到聯準會升息的切身之痛。為了買房、買車申辦貸款的消費者，如今發現手邊現金與前幾年相比顯然縮水，必須繳付信用卡等利息的消費者則發現，利息開銷變重了。

聯準會官員上周透露接下來可能繼續升息，對於沒有貸款需求的家庭來說，日常生活大致不受升息影響；但對有貸款要還的民眾來說，聯準會積極升息之下，真實衝擊愈來愈強烈。嘉信理財公司(Charles Schwab)投資策略長索德斯(Liz Ann Sonders)指出：「痛苦現在開始了。」

正在申請房貸或車貸的民眾紛紛被數字嚇到。目前30年固定利率房貸利息約7%，比兩年前增加3%，代表著買房民眾每個月要比兩年前多付數百元利息。車貸的狀況也差不多。

國際信評機構穆迪分析(Moody's Analytics)首席經濟學者詹迪(Mark Zandi)指出，普通美國家庭如今完全買不起房子或車子，因為貸款成本大幅加重。

詹迪估計，以今年8月來說，普通美國家庭如果要買新車，必須花費42周的收入，三年前則需要花33周的收入。

全國房地產商協會(NAR)指出，如今普通美國家庭已經買不起中位數價格的房屋。

華爾街日報指出，一般消費者的債務負擔則大致穩定，因為許多民眾在聯準會積極升息之前，早一步鎖定了較低利率的房貸或車貸。同時，許多消費者則因為存款帳戶利息調高而受益。

美國三大信評機構之一環聯資訊(TransUnion)全球研究與諮詢部總監懷斯(Charlie Wise)指出，背負巨額卡債的民眾如今壓力特別沉重。他表示，美國消費者現在積欠的信用卡待繳餘額比兩年前高，對於某些民眾來說，繼續升息將導致受創。

聯準會指出，今年5月間，一般信用卡利息約在20.7%；2022年2月時則只有14.6%。全體美國民眾卡債已首度突破1兆元。

升息 聯準會 貸款

上一則

毛坯鑽石跌到一年來新低 現在買鑽戒卻不一定便宜？

延伸閱讀

美國現象／家譜旅行 為何成新潮流？

美國現象／家譜旅行 為何成新潮流？
臨時撥款未納援烏方案 拜登矢言支持基輔

臨時撥款未納援烏方案 拜登矢言支持基輔
台美可能建交？AIT處長孫曉雅：現狀有很多好處

台美可能建交？AIT處長孫曉雅：現狀有很多好處
孫曉雅：放棄美國籍嚴肅罕見 無法預測個案時間

孫曉雅：放棄美國籍嚴肅罕見 無法預測個案時間

熱門新聞

圖擷自TikTok

挽救婚姻…她分享「北歐睡覺法」 夫妻感情更好

2023-09-27 17:06
麥當勞日前向美聯社證實，計畫要在2032年前取消美國境內餐廳的自助飲料吧。美聯社

麥當勞將撤這個設備 顧客「福利」沒了

2023-09-25 12:20
蘋果無線耳機AirPods。路透

59萬人喊讚 第二代AirPod亞馬遜降價至99元

2023-09-29 11:55
講究吃的人之間有個爭論不休的話題：完美炒蛋要加水，還是牛奶。(Getty Images)

完美炒蛋要加水？或牛奶？

2023-09-29 10:02
心理學家認為除了正向積極的態度之外，某些人格特質也與長壽密切相關。Getty Images

態度積極有助長壽？專家說另一個特質更重要

2023-09-26 09:32
情境示意圖。圖／Ingimage

蘋果、口香糖都不能吃？上飛機前別碰「5種食物」

2023-09-27 16:04

超人氣

更多 >
亞運跨欄／吳艷妮搶跑後還能比賽？成績為何又被取消？

亞運跨欄／吳艷妮搶跑後還能比賽？成績為何又被取消？
鄭少秋大女兒驚傳在美尋短 教會呼籲出面處理後事

鄭少秋大女兒驚傳在美尋短 教會呼籲出面處理後事
杭州亞運／出事了…科威特鏈球選手誤擲 裁判當場斷腿

杭州亞運／出事了…科威特鏈球選手誤擲 裁判當場斷腿
許家印涉犯罪 高顏值恆大歌舞團被曝光令人咋舌

許家印涉犯罪 高顏值恆大歌舞團被曝光令人咋舌
全3D列印建造／南加年底落成 每棟售價超97萬元

全3D列印建造／南加年底落成 每棟售價超97萬元