有這6理由 你該換汽車保險了

更換汽車保險可以降低保費，或者獲得更符合自己需求的條件。(Getty Images)

在為愛車保險 時，貨比三家自然是硬道理，何況有很多時候，更換汽車保險可以降低保費 ，或者獲得更符合自己需求的條件。全國廣播公司商業頻道（CNBC）金融理財網Select列出了車主該重新考慮汽車保險的六個最常見原因。

1. 想要省點錢

在萬物皆漲的時代，若已從日常生活預算 中削減了一切有趣但所費不貲的花費，但仍需要進一步削減開支的話，那麼換一份新的汽車保險可能是個好主意。

根據理財網站ValuePenguin在2022年進行的一項調查，26%的投保人在更換新的汽車保險後，每年可節省200元或更多。多給幾家保險公司打電話並收集各家報價，可能會找到一個不錯的交易。

2. 駕駛次數減少（或增加）

駕駛習慣的重大改變，也表示需要更換汽車保險，例如，如果從每天通勤2小時到辦公室，變成完全在家遠距上班，那麼每年行駛的里程數將急劇下降。在這種情況下，可考慮按里程付費的保險，保費依每日基本費率加每英里費率計算。

另一方面，如果駕駛次數增加，每年行駛的里程也會增加，保險公司很可能會提高保費；多比較幾家可以找到最省錢的方案。

3. 家庭狀況發生改變

若最近剛結婚，可以將配偶加入車險 保單，這樣有可能獲得折扣。此外，如果已婚夫婦將所有汽車都停放在同一住所，保險公司通常會要求他們共享汽車保險。

此外，如果與配偶離婚，雙方都需要單獨投保。在全美多數州，離婚也會導致保費的增加。

4. 最近剛購屋

將不同的保險綁在一起可以節省額外的費用，因此，如果最近剛買了房子，需要投保屋主保險，可將其與汽車保險綁定，會是個不錯的選擇。

5. 有段時間沒向其他公司購買保險

也許生活中沒有經歷任何需要更換汽車保險的事，但這並不意味不該更換汽車保險。如果多年來一直向同一家保險公司投保，那麼更換保險公司可能會節省些開支。另外，根據保險公司的說法，駕駛時間越長，提出索賠的風險就越小，如此一來應可降低保費。

6. 對保險公司不滿意

如果對保險公司的客戶服務不滿意，就沒有理由繼續投保。若保險公司需要很長時間才能答覆或調查索賠，或者他們在沒有正當理由的情況下便拒絕索賠，那麼離開可能是最好的選擇。