8種免費服務 讓你退休生活省錢又精彩

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退休 族可以享受許多免費的商品或服務，這些好處不但可以省錢，還能添增生活樂趣。某些免費服務或商品只要符合年齡門檻即可獲得，某些則訂有收入限制或其他規定。

大學課程

創業諮詢網站Touchdown Money創辦人李柏曼(Scott Lieberman)說，老年人可以享受的最佳優惠之一，就是免費大學課程。他說，許多大學讓60歲以上民眾免費上課，雖然教科書或學雜費則要另付，「但還是以折扣攻讀高等教育的超棒管道」。不過，旁聽(audit)課程不會得到學分。

當地課程或網路課程

理財網站Billpin.com創辦人艾倫(James Allen)說，老年人可以透過Coursera 與edX等平台，免費參加世界各地頂尖大學提供的許多網路課程，主題從歷史到電腦科學都包括在內。

Bybrand軟體創辦人卡斯特羅(Bernardo Castro)表示，許多大城市都為老年人提供免費課程，例如藝術課，民眾不妨查看社區大學的活動通知，以及附近藝廊是否有老人折扣。他說，學習新語言是保持頭腦靈敏的好辦法，還可以遇到志同道合的人。

大眾交通運輸

在某些州，民眾到達某個歲數，就可享受免費大眾交通運輸服務。以賓州為例，65歲以上可以免費搭公車。對於不再使用私人交通工具的老年人來說，這些服務用處特別大。

食物與飲料

某些速食連鎖店為老年人提供免費食物與飲料，但前提是要購買餐點。

艾倫指出，老年人到肯德基炸雞(KFC)選購任何餐點可獲贈小杯飲料，到 Krispy Kreme甜甜圈購買咖啡可獲贈一個免費甜甜圈，「雖然只是小優惠，卻能讓退休族的日子變得開心」。

唐恩都樂烘焙坊(Dunkin' Donuts)、塔可鐘(Taco Bell)、 Arby's等餐廳有時候也推出55歲以上民眾可獲免費食物或飲料的活動。

電話與網路服務

艾倫表示，AT&T 與Consumer Cellular都有專門為老年人推出的電訊方案。

Juno等網路業者為老年人提供完全免費的網路，每月手機或電腦可上網十小時。對於較少使用網路的老年人來說，頗為實用。

醫療設備與材料

全國免費與慈善診所協會(National Association of Free and Charitable Clinics)擁有全美1400間服務低收入 民眾的免費診所與藥局，也為老年人提供假牙。某些組織、保險公司則提供助步器或助聽器。

稅務服務與金融服務

國稅局(IRS)為60歲以上民眾提供免費稅務諮詢計畫，美國中老年人協會(AARP)會員也有類似服務。

國家公園入場門票

艾倫指出，國家公園管理局(National Park Service)的老年人終身卡(Senior Lifetime Pass)費用80元，終身有效，適合喜歡戶外運動者。