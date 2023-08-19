我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭城市遭俄飛彈攻擊致7死 劇院遭擊中畫面曝光

餐廳、機場、加油站等…這5個地方 避免使用提款卡

4情況，別上當 出國旅遊最容易被坑錢

編譯周靜芝／綜合報導
在外地旅遊要防備遭扒竊，特別是在歐洲或中南美洲更要提高警覺。(Getty Images)
在外地旅遊要防備遭扒竊，特別是在歐洲或中南美洲更要提高警覺。(Getty Images)

疫情期間，絕大多數美國人只在國家公園、開闊的戶外空間和國內溫暖的島嶼度假，今年則對出境旅遊爆發出高度興趣，美國汽車協會(AAA)指出，國際旅行比去年成長了200%以上，而旅遊中常見的詐騙事件也增加。

最容易上當受騙的情況

旅遊網站Planner at Heart報導，46%的美國遊客曾被坑，支付過高的食物或飲料費用；而乞討或尋求協助的花招則讓34%的遊客上當；扒竊讓21%的遊客猝不及防，租車陷阱讓18%的遊客吃虧。免費或廉價旅遊團誘惑讓17%的遊客無法抗拒，但後來發現「優惠」背後的代價更高。

此外，一些看似「樂於助人」的陌生人也讓16%的旅行者荷包失血。假冒慈善機構的詐騙讓11%的遊客自嘆好心沒好報。

數據分析顯示，南歐、西歐、加勒比海、南美和中美洲等騙局頻繁的地區，是美國旅客最需提高警覺之處。

博弈網站Scams.info調查，有52%美國人曾因旅行詐騙而損失錢財，或者周遭有曾因此而破財的親朋好友，平均損失金額為380元。為確保錢財安全，最好認清以下這些旅客最常見的騙術：

陌生人主動調情

前往澳洲和大洋洲旅行的美國人最常遇到的騙局，是陌生人主動搭訕，並邀請一同前往當地酒吧或俱樂部；這類「調情」騙局會讓上鈎者支付一筆巨額帳單。

乞討或需要幫助

在加勒比海、中亞、南亞和中東地區，毫無戒備的旅客更容易遭遇乞討或尋求幫助的騙局。這些騙子假扮乞丐或需要幫助的絕望者，利用人們的同情心；有時候騙子也會假裝為好心人，試圖幫助迷路或不知所措旅客。

扒竊

扒竊是最古老的行騙伎倆之一，而中美洲、北歐、南美洲、南歐和西歐是扒竊者的溫床，旅客務須提高警覺。

詐騙 澳洲 租車

上一則

8種免費服務 讓你退休生活省錢又精彩

下一則

餐廳、機場、加油站等…這5個地方 避免使用提款卡

延伸閱讀

護照申新積壓 衝擊美國人海外旅遊 成國務院最大危機

護照申新積壓 衝擊美國人海外旅遊 成國務院最大危機
住家放現金 美國人最愛藏這五個地方

住家放現金 美國人最愛藏這五個地方
出國旅遊 美國人在這些事上最易被坑錢

出國旅遊 美國人在這些事上最易被坑錢
北韓首提金恩案 揭露叛逃美軍為何對美灰心

北韓首提金恩案 揭露叛逃美軍為何對美灰心

熱門新聞

Image by Ahmad Ardity from Pixabay

這五個地方 避免用簽帳卡

2023-08-14 12:30
Image by S K from Pixabay

住家放現金 美國人最愛藏這五個地方

2023-08-17 12:42
美國第三大連鎖超市克羅格(Kroger)。路透

美第三大超市將做這件顧客不愛的事 沃爾瑪等商家恐跟進

2023-08-15 12:45
Photo by Max Harlynking on Unsplash

8種免費服務 讓你退休生活省錢又精彩

2023-08-18 13:05
罐裝沙丁魚富含鈣和維生素D，這兩種營養素對骨骼健康十分重要。Getty Images

罐頭沙丁魚對人體健康嗎？營養專家說好處多

2023-08-16 09:40
Trader Joe's商品深受消費者喜愛，該超市員工提供了省錢省力的購物訣竅。Getty Images

買菜更省又不擁擠 Trader Joe's員工洩露4個你該知道的秘密

2023-08-17 10:15

超人氣

更多 >
哪個血型最不識相？B型放飛自我、這血型是察言觀色高手

哪個血型最不識相？B型放飛自我、這血型是察言觀色高手
國家颶風中心警告加州 喜萊莉豪雨洪水風險高

國家颶風中心警告加州 喜萊莉豪雨洪水風險高
摩根大通危機入市？ 增持碧桂園1.71億股

摩根大通危機入市？ 增持碧桂園1.71億股
富比世評台積電與亞利桑納工會之爭：結果可能沒有贏家

富比世評台積電與亞利桑納工會之爭：結果可能沒有贏家
南加哈岡搶刧華裔老婦的兇嫌被捕 天網恢恢

南加哈岡搶刧華裔老婦的兇嫌被捕 天網恢恢