4情況，別上當 出國旅遊最容易被坑錢

在外地旅遊要防備遭扒竊，特別是在歐洲或中南美洲更要提高警覺。(Getty Images)

疫情期間，絕大多數美國人只在國家公園、開闊的戶外空間和國內溫暖的島嶼度假，今年則對出境旅遊爆發出高度興趣，美國汽車協會(AAA)指出，國際旅行比去年成長了200%以上，而旅遊中常見的詐騙 事件也增加。

最容易上當受騙的情況

旅遊網站Planner at Heart報導，46%的美國遊客曾被坑，支付過高的食物或飲料費用；而乞討或尋求協助的花招則讓34%的遊客上當；扒竊讓21%的遊客猝不及防，租車 陷阱讓18%的遊客吃虧。免費或廉價旅遊團誘惑讓17%的遊客無法抗拒，但後來發現「優惠」背後的代價更高。

此外，一些看似「樂於助人」的陌生人也讓16%的旅行者荷包失血。假冒慈善機構的詐騙讓11%的遊客自嘆好心沒好報。

數據分析顯示，南歐、西歐、加勒比海、南美和中美洲等騙局頻繁的地區，是美國旅客最需提高警覺之處。

博弈網站Scams.info調查，有52%美國人曾因旅行詐騙而損失錢財，或者周遭有曾因此而破財的親朋好友，平均損失金額為380元。為確保錢財安全，最好認清以下這些旅客最常見的騙術：

陌生人主動調情

前往澳洲 和大洋洲旅行的美國人最常遇到的騙局，是陌生人主動搭訕，並邀請一同前往當地酒吧或俱樂部；這類「調情」騙局會讓上鈎者支付一筆巨額帳單。

乞討或需要幫助

在加勒比海、中亞、南亞和中東地區，毫無戒備的旅客更容易遭遇乞討或尋求幫助的騙局。這些騙子假扮乞丐或需要幫助的絕望者，利用人們的同情心；有時候騙子也會假裝為好心人，試圖幫助迷路或不知所措旅客。

扒竊

扒竊是最古老的行騙伎倆之一，而中美洲、北歐、南美洲、南歐和西歐是扒竊者的溫床，旅客務須提高警覺。