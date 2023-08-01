美國人年賺9.4萬才快樂 但這十州居民7萬以下也開心

美國人平均認為年薪9萬4696元會才讓他們感到幸福，但有些州的居民認為，收入遠低於這個數字也會讓他們感到幸福。Getty Images

賺取六位數年薪是許多美國人的願望，即便這並不會讓他們感覺富有；如果想擁有一份滿意的薪水，很可能需要將近10萬元。根據投資理財網站Moneyzine的最新調查指出，美國人平均認為年薪9萬4696元會才讓他們感到幸福。

然而，有些州的居民認為，收入遠低於這個數字也會讓他們感到幸福：有33個州的人認為，年薪低於10萬元是他們的「理想」收入。調查發現，新罕布夏州 和德拉瓦州 居民，甚至不需要賺到5萬元就會感到幸福。

50個州中年薪最低的新罕布夏州居民表示，平均每年掙4.2萬元就能讓他們感到幸福；德拉瓦州的居民要求高一些，但也只有4.9萬元。

令人意外的是，不一定是生活成本最低的州，居民認為較低薪資也能讓他們感到幸福。

幸福感代價較低的州

儘管得到幸福感需要收入最高的州，全都屬於生活成本昂貴的州，包括紐約州和夏威夷州 ，但理想年薪最低的州並不一定是生活成本最低的州。

密蘇里州經濟研究和信息中心（Missouri Economic Research and Information Center, MERIC）的資料顯示，儘管新罕布夏州居民是平均薪資最低就能感到幸福的州，但該州生活成本卻排名全美第九。

該州部分居民應已獲取理想年薪，根據勞工統計局的數據，新罕布夏州的年收入中位數為4萬7923元，超過了該州4.2萬元的平均理想年薪。

理想薪資最低的州

1. 新罕布夏州：幸福所需平均年薪為4.2萬元；年薪中位數為4萬7923元。

2. 德拉瓦州：幸福所需平均年薪為4.9萬元；年薪中位數為4萬7154 元。

3. 佛蒙特州：幸福所需平均年薪為5萬5638元；年薪中位數為4萬7320元。

4. 密西西比州 ：幸福所需平均年薪為5萬7500元；年薪中位數為3萬6109元。

5. 印第安納州：幸福所需平均年薪為5萬8167元；年薪中位數為4萬2099元。

6. 堪薩斯州：幸福所需平均年薪為6萬1667元；年薪中位數為4萬1870元。

7. 羅德島州：幸福所需平均年薪為6.4萬元；年薪中位數為4萬9358 元。

8. 北達科塔州：幸福所需平均年薪為6萬5158元；年薪中位數為4萬7403元。

9. 懷俄明州：幸福所需平均年薪為6萬5778元；年薪中位數為4萬5448元。

10. 阿拉巴馬州 ：幸福所需平均年薪為6萬9615元；年薪中位數為3萬8480元。

根據MERIC生活成本指數，密西西比州是生活成本最低的州，該指數比較了當地的居住、公用事業、日用品、交通和其他成本。雖然密西西比州的收入中位數與當地居民心目中的「幸福年薪」相去甚遠，但與夏威夷和紐約等州的收入中位數相比，密西西比州還不算差太多。