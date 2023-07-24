要顧客付水、麵包、還有員工健保？餐廳隱藏費用增多

全美越來越多餐廳在餐費之外向消費收取額外的附加費。Getty Images

近日洛杉磯 一家餐廳的帳單在社群網站上瘋傳，引起網友議論與憤怒的是，一位知名播客在結帳時發現帳單上竟然多了一筆4%的附加費，名目為餐廳員工的醫療保險 。

雖然位於洛杉磯銀湖（Silver Lake）的Alimento餐廳因此引來各方抨擊，但全美越來越多餐廳在餐費之外向消費收取額外的附加費。根據全國餐飲協會（National Restaurant Association）12月的一項調查，近六分之一的餐廳表示，他們正增加費用或附加費，以應付成本的上漲。

Alimento的老闆波拉克（Zach Pollack）在Instagram上喊冤表示，附加費在餐飲業十分普遍，自從2010年通過「平價醫療法案」（Affordable Care Act, ACA），規定擁有25名或以上員工的企業必須為全職員工提供醫療保險後，洛杉磯許多餐廳便開始這麽做了。

仔細檢查帳單的確是明智之舉，波拉克指出，他的餐廳在每張帳單上都印出了這項費用，但可應顧客要求取消這項收費。

波拉克的貼文引發了不同的迴響，一些網友質疑餐廳為何不將附加費計入餐點價格；有些人則支持這一舉動，認為既然收取水費是常見的作法，這項收費是讓餐廳員工獲得足夠薪資的合理方式。

餐廳在顧客帳單上加收麵包和水等額外費用，或者在顧客通常不願意付小費的情況下提醒他們留下小費的作法越來越普遍。對於利潤普遍不高的餐廳來說，這些附加費可抵消不斷上漲的食材和勞動成本，補貼員工的醫療保險，甚至應對氣候變遷 。

速食連鎖餐廳Capital Tacos不提供餐桌服務，但仍要求顧客留下小費，再依工作性質將小費分配給員工。該餐廳聯合創始人盧格（Josh Luger）在接受CBS訪問時表示，消費者通常希望看到較低的標價，如果是這樣，可以選擇給小費；只要不是強索，他認為都是合理的。

疫情期間，餐廳只能部分營業，加收費用的情形很常見，但現在已今非昔比。在大多數情況下，餐廳收取附加費不算違法，只要他們在食物上桌前明確告知即可。

消費者感到困惑

儘管如此，這些附加費還是會給消費者帶來困惑，因為多數人更傾向以餐飲訂價來衡量用餐的成本。約翰遜威爾斯大學餐飲管理授華倫 納（Brian Warrener）表示，這些附加費模糊了用餐的實際費用，經營者可以向顧客收取更高價格，不必把這些額外的支出合併到帳單內。

並非所有企業都想從顧客身上榨取更多錢，為因應通膨及給員工更好的福利 而提高餐點價格，也可能適得其反。華倫納說，有些經營者「害怕」提高價格會嚇跑顧客。

他指出，有些餐廳提高價格是為了提供薪資和醫療保險等福利，這讓消費者感到困惑，他們現在會問：為什麼餐飲價格漲了這麼多，為什麼要為一件非他們能決定的事情付錢---為餐廳員工提供福利？