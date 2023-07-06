專家：這四種保險不必買 其中兩種你可能已經有了

某些保險就是不值得買；有的是很少用得上，有的是保費比在緊急情況下繳納的費用更高。Getty Images

保險 通常是花錢買個心安，但理財網站Go Banking Rate專欄作者迪薩瓦（Sam DiSavo）認為，某些保險就是不值得買；有的是很少用得上，有的是保費 比在緊急情況下繳納的費用更高。以下是金融理財專家認為浪費錢的四種保險類型：

終身壽險（whole life）是為整個生命提供保障的保險，而定期壽險（term life）則只針對一段固定的時間。對於終身壽險來說，一定比率的保費用於「現金價值」的累積，金額則視保險公司設定的比率而定。

問題是，這類保單可能變得非常昂貴。個人理財專家歐莫羅魯（Enoch Omololu）表示，你繳納的保費比定期壽險高10倍，而且可能無法長期保持支付能力。

另一個問題是，現金價值的增長並不能產生高額回報。倡導消費者財務健康的凱特朗（Kate Long）說，對多數消費者來說，定期壽險保單可滿足他們的壽險需求，如果在每月繳納保費後還有剩餘資金，可以投資到退休帳戶，這些帳戶可能會比終身壽險有更高的回報。

2.商家提供的延長保修期

假設買了一套音響，甚至是冰箱等大型家電，在廠家的保固期外，商家在此基礎上也會提供延長保修。

歐莫羅魯說，商家為新商品出售的延長保修，只不過是在浪費錢，一個簡單的維修可能比掏出數百元購買的延長保修更便宜。大多數產品都有合理的預期壽命和耐用性，如果它們過早故障，消費者可能可以免費更換，而不須考慮保險。

歐莫羅魯指出，某些信用卡 提供長達一年的延長保修期，包含維修、更換，甚至退錢。

3.租車 保險

旅遊度假時租車，多數人認為以防萬一，買租車保險是明智的。省錢專家沃若許（Andrea Woroch）說，最好不要買這個保險。

他說，基本的汽車保險（primary auto insurance）通常會涵蓋車輛碰撞/車損險，如果保單上有全面和碰撞保險，租的車就不用擔心遭到損壞，而第三責任險也適用於相同的保險限額和自付額。沃若許指出，一些信用卡也提供租車的保險。

4.旅遊保險

你可能為了去度假存了一年的錢，如果最後因為某些原因不能成行，想保護自己權益也是很合理。而購買旅遊保險會使旅行費用增加數百元，何況你可能已經有了保障。

沃若許說，許多信用卡，特別是旅遊信用卡，只要用卡預訂旅行，就會提供保險優惠；例如旅行中斷和取消、行李延誤、行李丟失、醫療費用等。

另外，擁有AAA會員資格在旅行時也能派上用場，不僅是在需要拖車服務時。她說，AAA高級會員可以獲得各種旅行保險，包括高達1500元的旅行中斷保險和高達500元的行李延誤或遺失保險。

AAA高級會員年費為124.99元，考量旅遊保險在緊急情況下可以節省不少錢，這還不算太壞。