即使有能力買房 專家說3理由租屋更明智

即使有能力購屋，理財顧問認為，有幾個理由讓人大可不必購屋。他說，這不是每個人都一定要做的事，租屋而居一樣可以過得很快樂。Getty Images

即使有能力購屋，紐奧良的理財顧問布德魯克（Jude Boudreaux）認為，有幾個理由讓人大可不必購屋。他說，這不是每個人都一定要做的事，租屋而居一樣可以過得很快樂；如果基於以下這三個理由，租屋可能更為明智。

1. 對未來情況不確定

國際金融理財師艾莉特(Kamila Elliott)說，潛在的購屋者必須確信那是自己想要居住的地方。例如，是否喜歡在某個城市、郊區，或特定社區居住數年？如果是為了一份工作而搬遷，在失去這份工作後，是否還想住在那裡？

艾莉特說，如果這些問題的答案都是否定的，那麼租屋可能是最好的選擇。她說，如果不確定會在那裡至少生活三年，就不要購屋。布德魯克表示，有彈性是租屋的一大優勢，如果搬到一個陌生的地方，先租屋是個很好的方法，避免購屋後發現不喜歡那個地方。

還有些好處是心理上和經濟上的。艾莉特說，房屋價格可能不穩定，如果買家在短時間後便出售，就有可能賺不到錢。布德魯克指出，房地產 仲介費這類交易成本也非常昂貴，讓短期購屋很難收支平衡。

2. 省去一些麻煩事

艾莉特說，租屋在生活上也有某些好處，例如不必處理園藝、滅蟲相關的麻煩事，也不必為房屋維修付費，這通常是房東 的責任。

她表示，房客不必修理洗碗機、車庫門或暖氣等設備；如果大樓有安全攝影機或警衛，安全更有保障，還有健身 房或游泳池，就更完美了。

3. 擁有房屋的好處被「過分誇大」

布德魯克說，擁有房屋的經濟利益被「過分誇大」了。首先，如果只比較月租和房貸成本，那麼這樣的財務評估並不周全。兩位顧問都認為，擁有房屋的成本還包括水電費、房屋裝修和維護、房產稅和保險 等費用。

根據房地產網站Clever Real Estate的數據，2022年平均每個屋主在房貸之外還須支付超過15,000美元的費用。

其次，布德魯克說，房貸利息的抵減稅額並不像過去那樣有價值。川普執政時通過的2017年稅法降低了房貸利息的門檻；已婚夫婦可以對其貸款 的前75萬元申請抵減稅額，而不是100萬元。

一般來說，要獲得抵減稅額的經濟利益也更加困難。法律將標準扣除額提高了一倍（2023年已婚夫婦的標準扣除額為27,700美元），並將州和地方稅的扣除額上限定為10,000美元。布德魯克說，綜合來看，對房貸利息的抵減，已經不像過去那麼優惠了。