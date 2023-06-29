你住這兒嗎？汽車保險最貴是這3州

汽車保險在某些州比其他州要貴得多，一些汽車保險費較低的州，預計在未來幾年大幅調漲，將使費率上升到全國最高水平。Getty Images

汽車保險 在某些州比其他州要貴得多，但如果住在保費 較低的州，也不代表開車時可以打瞌睡。一些汽車保險費較低的州，預計在未來幾年大幅調漲，將使費率上升到全國最高水平。

總部位於德國的租車公司FINN使用保險公司Insure的數據，列出以下全美哪些州目前車險 費率最高，以及哪些州預計10年後調漲費率，有些數字或許會讓人大吃一驚。

目前哪些州車險費率最高？

1. 佛羅里達州平均年保費：2560元

FINN的報告指出，「陽光之州」保費之所以如此昂貴，是因為該州未投保的司機比率最高；20%司機甚至缺乏最基本的責任保險，將成本轉嫁給有保險的司機，須負擔更高的保費。

2. 路易斯安納州 平均年保費：2546元

FINN指出，和佛州一樣，路易斯安納州也有極大比率的無保險司機，約超過10%，同樣推高了保費。即使有保險的司機往往只保最低的第三責任險，無法保護他們免受任何輕微事故影響。「鵜鶘之州」的司機也很愛打官司，行車訴訟比任何其他地方都多，也是導致保費上漲的原因。

3. 德拉瓦州平均年保費：2137元

德拉瓦州小而擁擠，代表馬路上更多的事故和更高的維修費用推高了保費。FINN指出，該州綿延的海岸線也增加了保費成本，因為駕駛人更容易受到惡劣天候影響，造成事故發生和車輛損壞。

哪些州的汽車保費最低？

1. 俄亥俄州 平均年保費：1023元

FINN說，飽和與高度競爭的保險市場有助於降低費率，以及擁有大量安全駕駛。俄亥俄州人平均支付的1023元保費，比全美平均少625元。

2. 緬因州平均年保費：1116元

這裡人口密度低，使得事故發生的可能性較小，且車輛失竊率極低，無保險司機的比率也微乎其微，這些都有助於保持低保險費率。

3. 愛達荷州平均年保費：1121元

四通八達的鄉村道路和稀少的人口，降低了發生事故的可能性。不過，FINN指出，越接近博伊西（Boise）和考德威爾（Caldwell）等大城市，保險費率就越高。

哪些州保費10年內可望調漲至最高？

1. 佛羅里達州預估平均年保費：4813元

FINN表示，如依目前趨勢，10年後保費預估將比全國平均多2500元；該州的車險費用因氣候變遷導致越來越嚴重的自然災害，增加車輛受損風險並推高了保費。

2. 內華達州預估平均年保費：3055元

如果保費繼續以目前51%的速度攀升，那麼「銀色之州」在2033年就會站上第二名。

3. 紐約州預估平均年保費：2990元

FINN說，「帝國之州」汽車保險費在未來10年內將上漲48%。