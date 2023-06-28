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郵件詐欺日增 支票恐被淘汰 別讓支票在郵政信箱中過夜

編譯陳韻涵／綜合報導
5月31日結束的2023財政上半年度共有305名郵差被搶，歹徒目標多在於奪取可開啟都會區各處郵箱的萬用鑰匙。(路透)
5月31日結束的2023財政上半年度共有305名郵差被搶，歹徒目標多在於奪取可開啟都會區各處郵箱的萬用鑰匙。(路透)

郵寄支票詐欺在新冠疫情期間激增近一倍，專家表示，這可能讓寄送支票的方式畫下句點，也可能就此淘汰支票。

郵局也建議民眾，支票付款最安全的方式，是親自到郵局寄送支票，或趕在郵局下班前寄出，千萬別讓支票在郵政信箱中過夜。

財政部的金融犯罪執法部門(FinCEN)表示，銀行支票詐欺案件的數量從2021年的35萬件增至2022年的68萬件；支票在過去30年來的使用頻率逐漸減少，但詐欺案件不減反增，去年這類詐欺案件受害者估計損失240億元。

大多數詐欺事件是竊賊從商辦垃圾場、居民信箱，甚至是放支票的郵政信箱中偷取貼有郵票的支票信封，另有歹徒持刀槍威脅郵差，搶奪可開啟都會區各處郵箱的萬用鑰匙。

美國郵政監管局(USPIS)2021年收到約30萬件郵件竊盜的申訴，比2020年整年的投訴件數增逾一倍；郵局上月通報5月31日結束的2023財政上半年度共有305名郵差執勤時被搶，若依此趨勢推算，極可能超越2022財政整年度412名郵差執勤時被搶的紀錄。

銀行調查員表示，前述數據顯示，在數位時代，支票已成為風險最高的付帳方式，但老年人的看法依然與此相悖。

加州非營利組織「國際金融犯罪調查協會」(International Association of Financial Crimes Investigators)副主席索羅門(Mark D. Solomon)表示，「長者覺得支票是安全的付帳方式，但現在有更多更安全的方法。支票比起其他支付方式，很容易被破解、偽造或失竊。」

索羅門說：「新世代逐漸不用支票，支票可能淘汰，這類詐騙頻傳，金融機構與經銷商對支票高度存疑。」

郵局5月宣布保護支票郵件的新措施，包括在高風險地區裝設1萬2000個安全性較高的藍色郵箱，並將4萬9000個傳統郵政信箱的箭頭通用鎖換成電子鎖。

歹徒竊取支票事件2022年比前一年暴增將近一倍，郵局建議，最佳防範之道是不要讓寄...
歹徒竊取支票事件2022年比前一年暴增將近一倍，郵局建議，最佳防範之道是不要讓寄出的支票在郵筒裡過夜。(美聯社)

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