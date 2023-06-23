專家建議退休儲蓄達百萬 到底多少美國人做到？

在美國能夠存得到100萬元退休存款的退休族比例並不高。(Pexels)

「至少100萬元」是許多理財專家建議民眾的退休 存款目標，晚年才能過得舒適，無須煩惱錢不夠用。然而，實際上達到100萬元退休存款的退休族比例並不高，約有10%退休民眾擁有至少100萬元退休存款，絕大多數退休族積蓄則遠遠低於理想目標。

聯準會 消費者財務調查(Survey of Consumer Finances，SCF)2019年完成的最新退休存款數據追蹤顯示：

＊65歲至74歲美國民眾，平均退休存款為42萬6000元

＊75歲以上美國民眾，平均退休存款為35萬7000元

在這項調查中，退休存款包括401(k)退休帳戶及個人退休帳戶(Individual Retirement Accounts，簡稱IRAs)。如果查看不同年齡層的退休存款中位數：

＊65歲至74歲美國民眾，退休存款中位數為16萬4000元

＊75歲以上美國民眾，退休存款中位數為8萬3000元

但若論淨資產，統計則顯示，65歲至74歲美國民眾平均淨資產為120萬元，75歲以上美國民眾平均淨資產則為95萬8000元。

這份2019年的統計無法看出近幾年裡退休族存款帳戶盈虧，下一份聯準會消費者財務調查今年稍晚公布時，將能看出新冠疫情、高通膨等因素對退休存款帶來的衝擊。

百萬退休存款夠不夠用？決定因素包括：

＊希望幾歲退休

＊退休之後估計壽命多長

＊退休之後期望擁有哪種生活方式

＊退休後日常生活花費、健保 開銷估計多少

＊幾歲將開始領取社安金

某些民眾退休後搬到生活開銷相對便宜的其他國家，如此一來百萬退休存款用來支付房屋、水電、食物及健保等花費絕對綽綽有餘，甚至只要存到50萬元就已足夠。

相對的，如果希望退休之後經常旅行、從事開銷昂貴的嗜好，或者為兒女、孫輩提供財務支援，百萬退休存款恐怕不太夠用。另外，患有慢性疾病的民眾、晚年需要住進長照機構的民眾，退休存款將有一大部分必須支付相關開銷。