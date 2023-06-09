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學貸暫停還款寬限到期 如何準備償還？

編譯廖振堯／即時報導
聯邦學生貸款暫停償還是新冠疫情期間紓困措施之一，將在8月30日終止。（美聯社）
聯邦學生貸款暫停償還是新冠疫情期間紓困措施之一，將在8月30日終止。（美聯社）

聯邦學生貸款暫停償還是新冠疫情期間紓困措施之一，將在8月30日終止；超過4000萬名學貸借款人最晚需在8月下旬開始恢復還款。下列是開恢復還款時的注意事項。

學生借款人保護中心(Student Borrower Protection Center)主任維貝克(Katherine Welbeck)建議，首先登錄帳戶確保你的學貸處理機構是哪家、到期日是何時，以及最適合你的收入分級還款計畫(income-driven repayment plan)。

收入分級還款計畫根據收入和家庭人數，將每月還款額設為可負擔金額，大多數人都有資格參加至少其中一項計畫，可於聯邦學生補助網站StudentAid.gov填寫申請表。該網站也能幫助民眾洽詢輔導員，或連繫學生借款人保護中心、學貸顧問協會(The Institute of Student Loan Advisors，TISLA)等組織。

學貸顧問協會主席馬尤特(Betsy Mayotte)提醒一些還款時的訣竅：

1.使用StudentAid.gov或學貸顧問協會網站上的學貸還款模擬器，找到最適合計畫，它能計算每項方案的月付額以及長期費用。

2.如果面臨短期財務困境，可能有資格獲得暫停給付(deferment)或延遲還款(forbearance)，但兩者期間仍然會產生利息，影響信用及其它學貸豁免的資格，因此建議最好還是要付利息。至於暫停給付還是延遲還款比較適合，可以洽詢你的學貸處理機構。

3.若申請自動還款，學貸處理機構會幫你調低利率0.25%。

4.從現在到8月底的最後60天學貸償還展延期，先不要還款，因為此期間不會挨罰。可以先把該款項存到儲蓄賬戶，小賺一點利息。

5.有資格申請「公共服務貸款免除計畫」(Public Service Loan Forgiveness)的民眾，可能要注意收入分級還款計畫是否適合你，因為前者在定期還款10年後免除剩餘債務，而後者的部分方案則要到20至25年後才免除。

學貸 貸款 紓困

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