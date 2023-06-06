離婚9年財務難清…前夫借學貸 她背債61萬

夫妻聯名的學生貸款在兩人離婚後很可能出現債務困擾。(Getty Images)

53歲的唐恩‧洛斯(Dawn Rose)背負61萬元學貸 ，但其中大部分的貸款 其實是她的前夫所借，而兩人當初選擇合併夫妻資產，導致離婚後仍由她來償債。

新聞網站Insider報導，洛斯的丈夫(現在已是前夫)當年正在攻讀碩士學位，申請四個學期的學貸，兩人1999年決定合併財務以適用較便宜的還款方案，但兩人2007年不得不因手頭緊而暫停還款，而利率與借貸總額持續增加。

洛斯與丈夫2015年離婚，債務卻還沒還完；如今，洛斯必須支付61萬元的貸款，其中大部分其實是她的前夫所借。

洛斯說，「我試圖重建我的人生與生活，我有七個孩子要養、要照顧，我離婚九年了，卻仍無法擺脫沉重負債，影響我的生活、信用、甚至因此無法申請房貸，因為我的債務收入比(income-to-debt ratio)太高，我真正的債務大概只有10%，其餘都是前夫的。」

為保障像洛斯這樣的借方權益，國會參院情報委員會主席華納(Mark Warner)與聯邦眾議員普萊斯(David Price)2021年提出「聯合合併貸款分離法案」(Joint Consolidation Loan Separation Act)，允許借方分拆配偶債務。

這項法案去年簽署成為法律，普萊斯當時表示，受影響的借方會「立即適用分拆債務條款」，但洛斯迄今仍在等待法律生效。

教育部 已發布新指南，給予兩種欲分拆債務的選項，分別是「聯合申請」(joint application)和「分開申請」(separate application)，但相關細節可能最快也要到2024年底才會實施。

洛斯說，「我幾乎每兩周查看網站，看我是否符合資格，或發電郵詢問承辦人員，我以為當法案通過時，只需要一、兩個月就能分拆債務，沒想到拖到現在還沒處理好。」