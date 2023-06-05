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開定存 5個錯誤害你少賺錢

記者顏伶如／即時報導
定存成為熱門的投資選項，但專家提醒要小心犯一些錯誤。示意圖。(歐新社)
定存成為熱門的投資選項，但專家提醒要小心犯一些錯誤。示意圖。(歐新社)

既穩定又保證有獲利，再加上最近不斷升息，使得定存(Certificates of Deposit，CDs)成為熱門的投資選項。民眾將定存納入財務規畫的同時，要注意避免某些常見錯誤，好讓存款能夠獲得最大收益。

忽略貨比三家尋找最佳利率

不同金融機構提供的利率條件高低有差，包括銀行、信用合作社(credit unions)以及網路銀行，如果沒有多加比較，可能失去賺取最佳報酬的機會。

沒有考慮定存期限與到期日

定存期限可能只有幾個月，也可能長達數年之久，要選擇符合自己財務目標、資產需求的選項。考量因素包括短期、長期的理財目標為何、有沒有即將出現的花費，以及可以容忍多少資產被綁在定存裡。

如果找到適合的定存期限，便能確保自己可以在需要用錢的時候，剛好可以動用定存戶頭的存款。

沒有注意到提前解約罰款(Early Withdrawal Penalties)

定存未達到期限便提早把存款提出，將面臨提前解約罰款。把錢放入定存之前，要仔細檢查並了解各項規定，尤其是罰責架構，還要考慮自己是否可能在定存尚未到期之前就需要動用存款。

沒有做到存款多元化

聰明投資的基本原則是多元化經營，相同法則也適用於定存。理財專家表示，要避免的一種常見錯誤是，把所有存款放進單一定存戶頭裡。

以各種不同的定存或其他投資工具讓存款變得多元化，可以達到分散風險的效用，還有機會因此賺到更高的報酬。

除了定存之外，整體投資策略當中不妨研究其他選項，例如股票、債券或共同基金(mutual funds)等。

忘記再投資(Reinvest)或續約(Renew)

理財專家說，定存存款忘記再投資或續約的疏失，可能讓獲利因此打折。定存到期時，存戶可以決定是否要再投資，也就是把存款提出，重新開立新的定存帳戶。

如果忘記採取行動，定存戶頭裡的存款可能被自動轉回一般的存款帳戶(savings account)，而存款帳戶利息通常偏低。

理財專家指出，消費者要保持積極態度，定存到期之前查看哪一種選項較為有利，確保存款可以持續成長。

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