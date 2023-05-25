醫療儲存帳戶放寬 55歲以上夫妻每年可存1萬元

國稅局放寬美國民眾可以存入醫療儲存帳戶的金額，55歲以上夫妻2024年起每年可以存入醫療儲存帳戶1萬300元。(Getty Images)

國稅局(IRS)宣布美國民眾每年可以存入醫療儲存帳戶(health savings account，HSA)上限的最大幅度調整。在2024年，夫妻可以存入醫療儲存帳戶上限為8300元，個人為4150元。

相較之下，2023年夫妻可以存入醫療儲存帳戶上限為7750元，個人為3850元。

55歲以上民眾可以多存1000元，因此55歲以上夫妻2024年起每年可以存入醫療儲存帳戶1萬300元，比2023年的9750元多。華爾街日報報導，民眾退休 之前的最後10年，夫妻可以透過醫療儲存帳戶累機超過10萬元存款。

勞工 退休之後雖然可以從401(k)退休帳戶或傳統個人退休帳戶(individual retirement account，IRA)提款支付醫療開銷，但醫療儲存帳戶省稅好處比傳統個人退休帳戶、羅斯(Roth)退休帳戶都多，如果用在符合條件的醫療開銷，存入款項不必繳稅，存款增值免稅，從帳戶提款同樣免稅。

符合條件的醫療開銷包括聯邦醫療保險 計畫(Medicare，俗稱紅藍卡)B部分(Part B)保險月費，2023年夫妻收入19萬4000元以下，保費約要4000元。

自付額 (deductibles)、自付款(copays)、視力、牙齒保健、助聽器開銷，甚至長照機構花費，都屬於符合條件的醫療開銷。

為員工提供醫療儲存帳戶的雇主不多，理財專家說，勞工必須自行研究如何利用各種退休儲蓄計畫支付退休生活的各種開銷。

「就業福利研究中心」估計，如果希望退休生涯當中90%的醫療花費都有著落，今年退休的夫妻參加「差額保險」(Medigap)需要準備31萬8000元。

財政部醫療儲存帳戶推廣小組召集人拉姆頓(Roy Ramthun)說，真正懂得醫療儲存帳戶的民眾，會把這些帳戶做為退休財務規畫的補充，做為對於退休生涯的投資。