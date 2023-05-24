19歲女兒住家裡 父母收租金 網友嘩然

「父母收取租金」引發網友熱烈討論，許多人認為這種作法會對親子關係產生負面影響。Getty Images

在美國許多孩子在高中畢業後便離開家裡，另一些可能會留在家裡和父母一起生活，但代價是什麼？

根據FOX Business發現的數據，在抖音 （TikTok）上「父母收取租金 」（parents charging rent）的標籤已經有597億次以上的瀏覽數，證明此一趨勢引發網友熱烈討論，許多人認為父母的這種作法會對親子關係產生負面影響。

住在德州 蓋茲維爾（Gatesville）的艾瑞卡（Erika）和寇迪·亞契（Cody Archie）在抖音分享了對這個問題的看法，他們的19歲女兒迪雅森（Kylee Deason），去年5月從高中畢業，6月1日起便開始付房租給父母。

亞契夫婦告訴女兒，如果她不打算上大學，而是找份全職工作並住在家裡，他們將每月向她收200元租金。寇迪說，目的是讓她了解天下沒有白吃的午餐，並開始為獨立生活做準備；一旦開始賺錢，每個人都得為自己的房租和食物負責。

迪雅森和父母同住了9個月，每月支付200元，這比該地區其他出租房屋便宜許多。她今年搬了出去，亞契夫婦表示，這段住在家裡的時間為女兒接下來的成年和獨立做好了準備。艾瑞卡說，她認為女兒對現實世界中的成本觀念有更多的瞭解。

亞契夫婦受到理財專家戴夫·拉姆賽（Dave Ramsey）的啟發，在女兒迪雅森很小的時候就有幫她準備了三個信封：儲蓄 、花費和捐贈。寇迪說，他會與女兒坐下來討論她的財務規畫，並指點她謀生的技能。

亞契夫婦在抖音上透露，女兒決定自己買菜，所以她只支付200元房租，否則將會是300元。這段影片獲得超過72萬次瀏覽，許多人同意他們的觀點，也有人認為這樣有問題。

一名網友留言說，他的父母對他這樣做，幾乎毀了他們的關係，並讓他覺得他們更關心錢而不是子女。也有人認同亞契夫婦的作法，一名網友說，他不認為這有什麼錯，可以幫助孩子學習負責任。

線上貸款 公司Lending Tree在2022年9月的一份報告說，85%的父母會讓孩子在成年後搬回來住，或者以前曾這樣做過，而且大多數（73%）不會收取租金。該報告補充說，雖然73%的父母不會收取租金，但他們仍希望孩子能分擔部分帳單或生活支出。