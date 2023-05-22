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你存入萬元以上現金 銀行會做這件事

編譯徐薏茹／即時報導
Image by Christoph Meinersmann from Pixabay
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你若在支票帳戶存入1萬元以上的金額，依據法律，銀行必須通報超過一定金額的存款，此外，許多銀行設有最高存款限制，因此存入高額款項可能需要支付某些費用，若經常存入高額金錢，則應該留意任何潛在的詐騙活動。

以下是存入高額金錢時需要注意的幾點事項。

銀行必須通報高額存款

根據「銀行保密法」(Bank Secrecy Act)，銀行必須針對任何超過1萬元的現金存款提交「現金交易報告」(CTR)給隸屬於財政部的「金融犯罪執法網絡」(FinCEN)。CTR通常包括個人姓名、帳戶號碼、社會安全號碼(SSN)、稅務識別碼，以上資料均被銀行驗證及記錄。

CTR是銀行的標準程序，旨在防止洗錢、僞造存款及類似的金融犯罪活動，讓當局能更容易追蹤金融交易動向。

存款拆分(Structuring)屬於非法行為

拆分意即在短時間內(幾日或幾周)將總額超過1萬元以上的現金拆分為較小金額存入，以規避聯邦現金交易報告法規，屬於非法行為。

若銀行懷疑個人試圖透過多次小額存款，迴避1萬元的防制洗錢(AML)限制，可能會向FinCEN通報，存戶可能面臨處罰與法律後果。

若試圖透過拆分避免CTR，銀行還會提交「可疑活動報告」(SAR)，FinCEN一旦收到報告，將調查該帳戶是否涉及任何欺詐、洗錢或恐怖分子融資活動(terrorist funding)，而銀行不需要通知帳戶所有人。

可能需要提供其他文件

存戶可能被要求提供與資金來源相關的額外資訊，例如發票、收據等文件，提供這些資料同時有助於政府識別違法或欺詐等潛在問題，因此最好留下任何超過1萬元的交易紀錄。

並非所有銀行帳戶都受保護

若打算存入高額金錢，務必確認該銀行帳戶是否安全可靠，應選擇受聯邦存款保險公司(FDIC)承保的銀行，如此一來存款便自動受到高達一定金額(通常為25萬或以上)的保護，以防銀行倒閉。雖然FDIC並不為欺詐或竊盜造成的金融損失提供保險，但銀行通常有其他保障措施。

提防詐騙

專家提醒，存入資金前務必核對交易和資金來源的合法性，尤其是高額存款，若資金來源不明或可疑就得留意。

舉例來說，若有人提出要為了一項服務或產品支付大量金錢，或是收到來路不明的意外之財，切記保持謹慎並進一步調查情況。

收到支票時也務必確認其合法性，有些詐騙份子會寄支票讓人存款，並要求寄回部分金錢，等到銀行發現時往往為時已晚。

支票 詐騙 保險

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