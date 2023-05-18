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三情況 你可能需要人壽保險

記者張聲肇/即時報導
Image by Pexels from Pixabay
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人壽保險的意義是你不在人世的時候，房貸有人還，小孩有人養，該照顧的人會得到照顧。如果你是全家的主要收入來源，下述三種情況，是你該考慮買人壽保險的理由：

第一，有人依賴你的收入。Savvy Wealth的理財專家科斯提（Eric Kirste）說，人壽保險有多重目的，最傳統的目的就是「有人靠你養」的情況下，萬一你離開人世，保險公司會提供「死亡給付」給你家人，讓他們不致窮困拮据。

人壽保險有定期和終身兩種，定期壽險通常在10年-30年之間有效，保費也較便宜，主要是滿足房貸和小孩生活費兩大目的。終身壽險較貴，可當作遺產留給小孩，也可自己退休後用。

第二，房貸未償清。如果你正打算買房，或還有房貸，可以考慮買壽險。壽險的死亡給付通常是你年收入的10倍，如果不夠償清房貸，可能在買壽險的時候，考慮多買些保障，一定要買到「比債務多」的給付額。這樣，萬一你遇不測，配偶還能繼續付房貸，不用搬家。

第三，家裡有人靠你照顧。不論是孩子或其他親人，若完全靠你照顧，即使你沒有收入，也該考慮買人壽保險。科斯提說，照顧人的人萬一不在了，家裡仍須有人負責這個照顧工作，這個工作的「代價」，是算得出來的。Care.com網站估計，請個女管家，平均每周要694元，根據當地生活指數，有些地方更高。人壽保險包括這個項目的話，就不用愁你家人會無法保持原有的生活水準。

總之，人壽保險的作用，是萬一你提早離世，你的配偶和家人仍有好好過日子的本錢。如果你還有大筆的債務，如房貸，或有人靠你的收入或靠你照顧，人壽保險的作用就更大了。

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