6秒鐘決定「錢途」 5招讓履歷脫穎而出

履歷是重要的叩門磚，成功的履歷有助於讓求職者進入下一輪候選名單。Getty Images

對求職者來說，履歷是重要的叩門磚，但你或許不知道，履歷在被丟到「用不著了」（don’t-even-bother）的那堆垃圾前，有六秒鐘的時間可以給主事者留下印象。

求職指導網站Work It Daily執行長歐唐納（J.T. O'Donnell）說，這六秒鐘是招聘人員瀏覽履歷、決定是否進一步交給經理的時間。招聘人員通常要面對數百份線上申請，即使有辦法過濾掉一大部分；他們可能只看一眼履歷，就得判斷是否要納入下一輪候選名單。

換言之，履歷必須具有高度的「吸睛能力」。歐唐納近日在出席一場就業 高峰會上表示，人的眼睛是以Z型路線移動，隨著視線往下，如果不能找四、五樣求職者必須具備的條件，就不會被列入考慮。

她與其他職業顧問都表示，履歷不會讓人馬上贏得一份工作，但它能讓你進入下一階段。一份抓不到重點或未提到工作所需關鍵技能的履歷，會使你連面試 的機會都沒有。以下是專家提供的一些方法可以使履歷脫穎而出，還有一些求職時要避免的禁忌：

1.簡化專業介紹

長期以來，求職者一直被告知最好在履歷上寫一小段文字，綜述所具備的技能、經驗、成就和目標。歐唐納說，招聘人員沒有時間看這個；相反的，可用一行「標題」開場，說明與所申請職缺相符的專長，例如「數位行銷專家」或「專業作家」等。

在標題之後，用兩行簡短的小標題說明具體技能。關注勞動力發展的非營利組織WorkingNation負責人歐蒂斯（Jane Oates）說，如果曾協調團隊完成一項大型任務，而招聘啓事中提到需具備專案管理經驗，那麼就使用同樣的詞彙，因為這是招聘人員和申請人追蹤系統（applicant-tracking-systems）會篩選的內容。她說，申請每份工作，都應該將履歷「客製化」，把招聘啟事中所描述的一些詞句放進去。

2.不要成為萬事通

將工作經驗全部條列在一份履歷中，或許很吸引人，尤其是那些擁有大量工作經驗的人；但奧蒂斯說，最好克制這種衝動，把重點放在所應徵工作相關的專業經歷上。她說，像在酒吧舀冰淇淋的這種經歷，就可以省省了。

歐唐納說，招聘人員要尋找的是一個與該職缺相匹配的經歷，他們對求職者太過豐富的職涯並不感興趣，這代表你「資歷過高」。她說，如果在履歷上寫下所有經歷，傳達的訊息是希望有較高的報酬，這是多數公司都不願做的事。

歐唐納補充說，如果有必要，兩頁的履歷是可接受的，但要確保有足夠的留白，方便瀏覽；經歷欄內每個職稱都要用加粗的字體，這樣就很容易讓視線從左邊掃過。

3.使用數字

避免使用主觀的、模稜兩可的文字，例如「充滿熱情的創業者」或「專注的勤奮工作者」。歐唐納說，招聘經理在面試時評估的是「軟技能」（soft skills）；履歷則是著重「硬技能」（hard skills），最好透過數字來說明。她建議，在履歷上凸顯所有的名詞，因為它們通常可以被量化。

歐唐納說，如果要描述「總機」的經驗，不要只說「接電話」；更好的說法是「任職於一家300人的公司，每天處理12條線路的電話系統，接聽100多通電話。」

4.重視領英上的個人資料

科技求職顧問公司Rora執行長布萊恩·劉（Brian Liou）說，領英（LinkedIn）上的資料是最好的履歷。招聘人員會在領英搜尋某一職缺的合適人選，一些小技巧可以提高讓他們搜尋到的機率。

首先，提醒自己每兩周更換一次個人資料中的一些關鍵詞。改變內容有助於網站演算法重新掃描你的個人資料，保持可讓招聘者優先搜索到。

此外，善用被歐唐納稱之為領英最好的秘密武器之一「創造者模式」（Creatot Mode）。它可改變個人資料的呈現方式，強調用戶在該平台討論最多的話題，並讓用戶選擇與技能相符的標籤，展示自己是個活躍用戶。她說，這有助於讓你的資料被看到。

歐唐納不鼓勵使用領英上「願意看新的工作機會」（Open to Work）的按鈕。她說，儘管越來越多招聘者說不排斥「職涯空窗期」（career break ），但仍心存歧視 。歐唐納建議，調整隱私設定，只須間接表明自己已做好投入該職位的準備。

OpenAI的人工智能 聊天機器人ChatGPT已迅速成為建立和修改履歷的流行工具。問題是，招聘人員很容易就揪出靠ChatGPT完成的履歷；歐唐納說，求職者會因為這樣被扣分。

她說，如果是剛開始建立一份履歷，ChatGPT會很有幫助，但是「這只能作為起點」。