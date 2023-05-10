有這6個跡象 顯示你的財務優於一般美國人

檢視自我財務狀況是否優於一般美國人，專家列出6個指標。Getty Images

經常看到一般美國人財務狀況不甚穩固的統計數字，例如沒有足夠的錢應付緊急情況，或依靠信用卡來支付家庭開支，使債務不斷累積。當然不是每一個人都不善理財，也有一些指標可以讓人知道自己的財務狀況良好毋庸操心。以下是專家列出6個檢視財務狀況的指標：

1.擁有足夠應急基金

財務狀況良好的一個指標是，擁有至少能支付六個月生活開支的應急基金。

彭博社在1月曾報導，每3個美國人中就有2個無法在緊急情況下支付400美元。理財網站Alloy Wealth Management創始人亨利（Mark Henry）表示，應急基金對財務健康非常重要。

亨利說，即使有債務或其他財務問題，準備應急基金仍是首要之務；如果還清債務，但沒有應急基金，一旦出現意外支出，又會立刻回到負債狀態。

如有拖欠貸款，利率通常會高達7%以上，對財務情況更是雪上加霜。SoFi銀行的理財顧問米德（Kendall Meade）說，7%剛好是個分界點，它是權衡先償還債務或投資 的簡單考量。

在開始投資前，米德建議把重點放在積極償還所有拖欠的貸款，利率低於7%的貸款則可透過支付最低還款額來慢慢償還。

3.有整體的支出計畫

亨利說，他不愛用「預算」（budget）這個字，寧可稱之為「支出計畫」（spending plan），差別在於前者只是削減支出，而後者則是財務規劃；沒有支出計畫的人便無法追蹤支出、瞭解金錢的去向，最終可能導致深陷債務。

在開始制訂支出計畫前，亨利建議先追蹤幾個月的支出，這可以讓你更瞭解在必需品上花了多少錢，以及可以削減的不必要開支，省下更多的錢來償還債務或投資。

制訂支出計畫前，可以先追蹤幾個月的支出，這可讓你更瞭解錢的去向，有利於消減不必要支出。Getty Images

4.良好的信用分數

信用分數在800分以上的人被認為是擁有優良的信用。如果還沒有達到這個數字，就繼續努力。信用評分網站Self Financial主管懷特（Monique White）說，擁有良好的信用分數是成功理財和累積財富的重要工具之一，可以透過按時支付所有的款項，以及不濫用信用卡來維持信用評分的良好狀態。

5.瞭解退休帳戶如何運作

該為退休儲蓄 投入多少錢？米德的建議是，將收入的15%作為一個基準。對於較晚開始儲蓄或想提前退休的人來說，這一數額可能需要更高。

除了儲蓄之外，退休計畫還應該瞭解不同的退休帳戶如何運作以及如何利用它們。亨利說，這包括最大限度地提高存款額和利用公司對401（k）的相對提撥制度，開設IRA和羅斯IRA，增加免稅額度。

6.社安金 之外的退休收入

社安金並非每個人退休後唯一的收入來源，對那些已經退休或接近退休的人來說，在社安金之外如果有其他收入，代表財務狀況比一般美國人更佳。

亨利建議建立個人退休金 計畫，以維持退休後的定期收入。他說，越來越多的大型信託機構，如富達投資（Fidelity）和道富環球顧問公司（State Street Global Advisors），開始提供一籃子計畫，可將個人401（K）轉移資金至退休帳戶。亨利建議，尋找符合自己需求的計畫，並瞭解任何須支付的費用；在決定退休金計畫時，諮詢值得信賴的金融顧問也是個好主意。