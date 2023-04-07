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退休後租屋而居 理財專家說有這些好處

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導
財務規劃專家說，在某些情況下，即使對那些有能力購屋的退休族，租屋比買房更划算。Getty Images
財務規劃專家說，在某些情況下，即使對那些有能力購屋的退休族，租屋比買房更划算。Getty Images

有些人在退休後租屋，是因為別無選擇、還沒有能力擁有房子；但財務規劃專家說，在某些情況下，即使對那些有能力購屋的退休族，租屋比買房更划算。

租屋不但靈活性高，還免去維護房屋的瑣事和費用；選擇租間無障礙設施的房屋，更適合居家養老。「有房無錢」的人可賣掉房子，用這筆錢來過上更愜意的退休生活。

維吉尼亞州阿靈頓財務規劃師柯欽鮑爾(Lisa Kirchenbauer)說，雖然退休族多不想租屋，但考量各種因素，這可能是個更明智的決定。

過度時期 可考慮租屋

如果想搬到新的地方，理財規劃師會建議先租屋而居，可以更好地感受社區的優缺點。加州財務規劃師費南德茲(Delia Fernandez)說，人們需要時間來找新的醫生、發現周邊娛樂場所和餐廳，並建立個人必要時的支援網絡。她說，租屋是有必要的，甚至可租一年，真正瞭解社區，弄清什麼適合自己的。

如果打算幾年後再次搬家，租屋也是明智選擇。買賣房屋成本頗高，而房子也可能無法快速升值抵銷這些成本；出售房屋的時間也可能比預期的長，特別是在房市不振時，會讓搬家壓力大增、延誤時間和多出額外費用。

租屋有助安全、平靜地養老

對於那些行動不便或有健康問題的年長者來說，很少有房屋做到真正無障礙，而改造現有房子又所費不貲。新建的公寓大樓有坡道、電梯和其他設施，可以保障老年生活的安全。

社交隔離和孤獨是另一需要考量的風險，根據疾病控制預防中心的說法，這會對年長者的健康產生極大的負面影響。丹佛個人理財師德桑蒂斯（Sara DeSantis）說，針對年長者設計的租屋社區通常規劃有社交活動和課程，有助人們建立連結。

對於經濟能力佳的退休族來說，另個選擇是長期退休照顧社區(continuing care retirement community, CCRC)，它允許住戶待在同一個地方，即使日後需要更多的醫療照護。但CCRC通常會收取高額的一次性入會費，根據國家年長者住屋和照護投資中心(National Investment Center for Seniors Housing & Care)的研究，2022年第四季的平均入會費為379,606元，住戶還需支付月費，通常隨著照護需要的提高而增加，平均月租金為4,364元。

退休後如果想搬到新的地方，專家建議先租屋而居，可以更好地感受社區的優缺點。Get...
退休後如果想搬到新的地方，專家建議先租屋而居，可以更好地感受社區的優缺點。Getty Images

租屋有助於擁有更多現金

賓州財務規劃師布尼奧(Nicholas Bunio)說，許多人到了退休年齡卻沒有足夠的儲蓄，需要利用他們的房屋變現來補足缺口。布尼奧指出，兩種常見的方式一是出售現有房屋換成價格較低的，或利用反向抵押貸款(reverse mortgage)，但後者可能助益有限。

布尼奧說，如果賣掉房子，然後租屋，就有一大筆現金來支付任何費用。

租金上漲和其他不確定因素

退休族在收入固定的情況下，常擔心房租上漲的支出。威斯康辛州財務規劃師考克斯(Crystal Cox)說，應該記住的是，租金並不是唯一受通貨膨脹影響的住房成本；即使是固定利率的房貸，房產稅、保險以及維護和修繕的費用也可能每年都會增加。

布尼奧說，租屋者可透過選擇長期租約，減輕租金上漲的壓力。費南德茲指出，所謂「爸媽型」(mom and pop)房東可能比大公司更能在租金還價；而成為好房客也會有所幫助，畢竟房東都喜歡那些會維護他們房產的人。

退休 租金 房東

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