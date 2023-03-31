她用1200元疫情紓困金創業 如今營收上看百萬

泰勒(圖左)用領到的1200元紓困支票成立了理財網站，今年業績上看百萬元。擷自CNBC影片

2021年1月，潔思敏．泰勒(Jasmine Taylor)意識到自己需要調整對金錢的態度。31歲的她來自德州阿馬里洛(Amarillo)，前一個月她勉強度過了假日購物季；泰勒說，她只記得自己不停盤算該如何度過下個月。

當時泰勒剛丟了全職工作，靠為藥店送處方、為DoorDash送餐等副業勉強度日；另外她還背了約60,000元的學貸和9,000元的醫療、信用卡債務。

和許多人一樣，泰勒上YouTube去尋找答案，在那裡她發現了「現金填充法」(cash stuffing)這個理財方式。泰勒說，她堅持了下來，只花現金，並透過抖音 (TikTok)來分享。泰勒說，當時抖音上「大部分都是一些小孩在跳舞」的影片，她把現金塞進信封來管理財務的貼文很快就傳開了。

一年後，泰勒還了2.3萬美元的學貸、醫療債務和卡債。有了大量的追隨者後（目前在抖音有62.8萬名追隨者），她把這項理財方法變成生財之道，成立了理財網站Baddies and Budgets，銷售理財課程、預算 工具和其他產品。

2022年，該網站有約85萬元進帳，今年可望突破100萬元。

老派預算管理 「我的祖母曾經這樣做！」

當泰勒開始實行「現金填充法」時，採用的是「零基預算」(zero-based budget)，她說，這代表預算從領到工資開始，給每一塊錢一個去處，一直到零。

泰勒一旦擬好每月的預算，便把錢分作不同用途，將每周須支付帳單錢放在一個信封裡，還把部分錢留作應急基金，當作短期或長期儲蓄 帳戶，這些錢可以用在意外事件、汽車維修或用來過節。

最後剩下的錢則用於「未來」，不是償還債務，就是建立長期儲蓄。泰勒和她的追隨者將適當比例的現金塞進信封，或放在有標籤的活頁夾和錢包裡。泰勒說，有年長婦女向她求助，她們看到她的方法，會說「我的祖母以前就是這樣做的！」

泰勒以自身例子分享「現金填充法」(cash stuffing)的理財方式。擷自CNBC影片

泰勒沒有花很長時間就改變了用錢習慣。幾個月後，在勤奮地追蹤所有金錢去向後，她存下了1000美元；這是她人生中第一次有機會握有這麼多現金。泰勒說，自己大半生都是個不擅理財的人，當她終於做到這一步時，真有一種恍然如夢的感覺。

從抖音網紅變成全職事業

泰勒早期的影片走紅後，她開始思考利用流量來變現。她注意到兩件事，首先，她在自己通常覺得無聊的理財領域，發現了人們真正想要參與的東西；第二，她意識到像她這樣的人是有市場的，他們發現在信封塞錢來理財很有吸引力，但覺得普通的信封很單調。泰勒說，她環顧四周，找不到商店在出售可以放現金的物品。

2021年春天，泰勒用領到的1200元紓困支票成立了Baddies and Budgets，購買了一個Shopify帳戶、寄貨用品、錢包材料和一台標籤機。

泰勒過去曾試過幾次創業，都以失敗告終，她學到的經驗是，把期望值降低。她說，她只是希望能把錢賺回來。這次她做到了，而且還不只於此：從2021年4月到年底，Baddies and Budgets賺了近25萬元。

隨著越來越多粉絲認同她的品牌，泰勒的產品系列已經超出了生活必需品的範圍。她說，他們網站的購物者都是精打細算者，但也有些消費者純粹因為東西很可愛。

即使今年的業績可望超過100萬元，泰勒每周只付給自己1200元工資，並在業務上進行大筆投資。她仍然每周以現金方式打理財務，留出一部分用於開支，一部分用於退休帳戶和儲蓄。

泰勒說，她教給大家的東西，仍然在她的日常生活中繼續實踐。