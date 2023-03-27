雖然工作 拜登夫婦也領社安金 猜猜多少錢？

社會安全局(Social Security Administration，SSA)指出，全美有6600萬民眾每個月領取社安金支票，拜登總統伉儷也包括在內。（Getty Images）

社會安全局(Social Security Administration，SSA)指出，全美有6600萬民眾每個月領取社安金 支票，拜登 總統伉儷也包括在內。

如同其他超過70歲的民眾一樣，拜登夫妻雖然是美國第一家庭，也可領取社安金福利。社會安全局說，老年人可以跟拜登夫妻一樣，擁有工作也領取社安金。勞工只要屆滿完全退休 年齡(full retirement age，FRA)，領到的社安金就是全額。目前政府規定的完全退休年齡為67歲。

拜登與總統夫兒吉兒‧拜登(Jill Biden)每個月領取的社安金支票金額多少，則要從拜登夫妻的報稅資料查看。過去數十年裡，絕大多數美國總統均依循慣例公布稅表，好讓選民檢視，只有前總統川普不曾公布稅表。

從角逐總統大選開始，拜登夫妻便公布稅表，能在白宮官網查到的最後一次聯合申報報稅紀錄是2021年度的稅表。所得稅1040稅表(Form 1040)的6a欄目裡，寫著每年收到的社安金福利數目，拜登夫妻兩人共計領取社安金5萬4665元，平均每個月大約4555元，兩人各領大約2277元。

拜登夫妻領取的社安金數額，遠遠超過社會安全局公布的退休勞工平均每月領取社安金1669元。拜登夫妻其實屬於美國高收入族群，領取社安金相對較高。富比世雜誌(Forbes)報導，拜登夫妻從1998年至2019年間共計賺入2250萬元，其中頗高比例來自拜登2017年從副總統職位卸任之後的出書收入及演講收入。

勞工退休後每個月可拿多少社安金，社會安全局是根據勞工職場生涯35年裡平均工資計算。社會安全局對於社安金每個月領取支票的金額訂有上限，2021年為止的最高上限為3345元，因此拜登夫妻兩人的社安金收入比最高領取上限低了大約1100元。

富比世報導，2008年，拜登還沒出任副總統時就開始領取社安金，當時年紀為66歲。由於還沒到達完全退休年齡，因此每年領取社安金總計約6500元。拜登在2009年屆滿完全退休年齡67歲。

根據富比試統計，拜登夫妻從2008年至2019年間總共領取社安金38萬5000元。

拜登夫妻目前的5萬4665元社安金屬於應稅收入，由於兩人調整後總收入(adjusted gross income，AGI)屬於高收入，因此社安金收入85%需要課稅。