何處可輕鬆享退休生活？全美這幾個城市入選

即使物價飛漲，全美有幾個城市的退休族每月只須不到2,000元便可以輕鬆自在過日子。Getty Images

信不信由你，即使物價飛漲，全美有幾個城市的退休族每月只須不到2,000元便可以輕鬆自在過日子。不過，你可能也料到了，這些城市不會在任何熱門的海灘附近。

為了尋找到每月花費2,000元或更少的退休地點，理財網站GOBankingRates使用租屋網站ApartmentList的資料來查詢一間臥室房子的平均租金 ，並使用Sperling網站的「最佳居住地」(Best Place to Live)資料，來查找每個選定城市的生活成本指數；從這些資料，可以查看食品雜貨和醫療保健的支出。GOBankingRates還使用了勞工統計局2021年消費者支出調查的資料，來計算65歲及以上退休族每年家庭食品支出金額和醫療保健費用，以確定他們在每個城市每月花在雜貨和醫療保健的費用。

最後，為了符合此一調查「最安全」的標準，這些城市的「宜居評分」(Livability Score)必須達到數據調查公司AreaVibes定義的65分或以上，並且資產和暴力犯罪指數均低於全國平均水準。

以下是一些城市從最高到最低的每月支出，其中不乏最安全和最便宜的退休城市。

每月支出：1,832.95元

2022年一室租金：905.78元

宜居評分：76

每月醫療費 用：502.95元

每月雜貨支出：424.23元

2. 密西根州法明頓(Farmington, Michigan)

每月支出：1,794.60元

2022年一室租金：1,001.22 元

宜居評分：94

每月醫療費用：363.01元

每月雜貨支出：430.36元

3. 俄亥俄州威洛比山(Willoughby Hills, Ohio)

每月支出：1,784.75元

2022年一室租金：974.11元

宜居評分：74

每月醫療費用：380.28元

每月雜貨支出：430.36元

4. 俄亥俄州北美頓(North Royalton, Ohio)

每月支出：1,780.38元

2022年一室租金：962元

宜居評分：67

每月醫療費用：376.19元

每月雜貨支出：442.19元

5. 德州大學城(College Station, Texas)

每月支出：1,726.84元

2022年一室租金：844.67元

宜居評分：79

每月醫療費用：457.51元

每月雜貨支出：424.66元

6. 德州克魯特(Clute, Texas)

每月支出：1,688.09元

2022年一室租金：847.11元

宜居評分：72

每月醫療費用：420.26元

每月雜貨支出：420.72元

7. 內布拉斯加州貝爾維尤(Bellevue, Nebraska)

每月支出：1,687.19元

2022年一室租金：886.11元

宜居評分：84

每月醫療費用：376.19元

每月雜貨支出：424.23元