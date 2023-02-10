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專家提醒：今年報稅不能列舉扣除的3類支出

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導
專家提醒說，今年有一些關鍵的扣除額不能扣除，可能會影響退稅的金額。取自pexels
專家提醒說，今年有一些關鍵的扣除額不能扣除，可能會影響退稅的金額。取自pexels

報稅季已經開始，國稅局(IRS)於1月23日開始接受「早鳥」的申報。對於一般人來說，截止日期是4月18日，但在提交申請之前，需要瞭解2023年報稅的任何變化。專家提醒說，今年有一些關鍵的扣除額不能扣除，可能會影響退稅的金額。

1 個人慈善捐款

理財網站Benny的執行長安迪·卡爾蒙(Andy Kalmon)說，首先可以列舉扣除的是個人的慈善捐款。

在疫情流行期間，國稅局允許從總收入中扣除向合格慈善機構捐款的標準扣除額，而無需納稅人逐項列舉。固定金額，也稱為「線上扣除額」(above-the-line deduction)，每人為300美元，夫妻共同申報為600美元。但是，這已不適用於2022年的報稅選項。

現在，納稅人需要逐項列出捐款才能抵稅，但正如「富比世」雜誌所指出的，大多數美國人不會逐項列出他們的捐款。這意味著退稅款可能會減少，即使你確實出於正當理由贈送了一些衣服。

2 搬家費用

「稅務危機研究所」(Tax Crisis Institute)所長達納·隆納德(Dana Ronald)表示，另一個被取消的扣除額與搬家費用有關，即使因工作關係不得不搬家，也不能申請扣抵這筆費用。根據國稅局的規定，只有因軍方命令而搬家的現役武裝部隊人員才能享受這項扣除額。

金融專家珍妮特·派特森 (Janet Patterson) 說，這項政策並不是今年新實施，自 2018年以來就無法列舉扣除；納稅人得適應這一政策，因為它計畫到2025年12月才會到期，至少目前不會改變。

派特森解釋說，這些變化是減稅和就業法案 (TCJA) 的一部分，該法案於2017年通過，目的在簡化納稅申報、降低稅率和提高標準扣除額。但是，稅法的變化一直存在爭議，某些扣除額是否適用在未來可能會發生變化。

3 贍養費

根據TCJA法案，國稅局還取消了贍養費作為扣除額。根據國稅局網站，不能扣除日期為2018年12月31日之後離婚或分居協議的贍養費。這意味著它們不能成為為付款人的扣除額，也不能算作收款人的應稅收入。

與搬家費用一樣，專家表示，這一變化是為了簡化報稅流程。隆納德說，國稅局取消這些扣除主要是為了簡化報稅流程，減少人們對退稅可以扣除哪些項目的困惑；國稅局也認為，取消這些扣除將增加納稅人對稅收法規的遵守，並減少報稅時出錯的可能性。

稅收抵免也有重大變化

2022納稅年度的扣除額沒有太多變化，但稅收抵免有一些更新，值得申報時注意。稅收扣除(tax deduction)與稅收抵免(tax credit)不同：根據國稅局，扣除會在你計算須補繳稅額之前減少應稅收入，而抵免會減少欠的稅額或增加退稅款。

Military Money Manual 的執行長李斯(Spencer Reese)說，今年國稅局將兒童和受撫養人的稅收抵免從8,000美元減到2,100美元，回復與疫情前的最高金額一致。

李斯說，稅收抵免的增加來自「美國救援計畫法案」(American Rescue Plan Act)，也稱為COVID-19刺激方案，但現在已經擺脫了大流行，經濟也逐漸復甦，因此國稅局將金額減少至疫情前的水準。

根據國稅局資料，兒童稅收抵免(CTC)也降低，目前每個兒童最多可獲得2,000美元。2021年，6歲以下的抵免額為3,600美元，18 歲以下的抵免額為3,000美元。

最後，收入稅收抵免(EITC)在 2021年擴大、以幫助沒有孩子的低收入美國人後，正在進行調整。今年，沒有孩子的人最高抵免額度為560美元，而2021年為1,502 美元。

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