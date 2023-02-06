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房市時機不好時 售屋更要注意這5個技巧

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導
售屋時應對家裡進行徹底的清潔，尤其是日常打掃容易忽略的小細節。Getty Images
售屋時應對家裡進行徹底的清潔，尤其是日常打掃容易忽略的小細節。Getty Images

房屋市場在2020年和2021年需求旺盛、價格飆升，但現在形勢已經逆轉。面對過高的房價，買家需求已經降溫，更糟的是，抵押貸款利率在2022年間大幅上升，意味著如果有人現在想要買你的房子，他們會考慮平均抵押貸款利率大約是一年前所需支付的兩倍。

儘管售屋時機沒有過去那麼好，但如果有必要將手上房子出脫的賣家，也許可以依照以下幾點房地產專家的建議，吸引某個會愛上你房屋、並願意出個好價格的買家。

1. 一切都是為了增加吸引力

雖然你可能透過房地產經紀人在「多重上市服務」(multiple listing service)的房源系統頁面獲得許多潛在買家，但也可以針對那些在附近開車或走路經過、尋找「For Sale」標誌的人，去花點心思整理房屋的外部。

例如用些時間清理院子，如果在溫暖的月份掛牌出售房屋，將有更多機會讓庭院草坪和景觀美化。如果庭院花木有點稀疏，可花些錢和時間採購新的植物和花卉；並考慮加裝自動灑水器以及戶外家具。

2. 用大門歡迎買家

大門也有助於吸引過路客。如果前門看起來有點舊，可考慮重新粉刷，或添加一個裝飾花環。盆栽綠植和花卉也可以妝點門廊或門前臺階。

3. 清潔再清潔

是時候對你的家進行徹底的清潔了。注意一些小細節，尤其是日常打掃容易忽略的小細節，例如踢腳板、天花板的角落，以及其他每個買家眼睛所見之處。在廚房和浴室裡要格外細心，因為當這些空間不乾淨時，會讓買家因此望而卻步。

4. 引入光線

家裡採光夠嗎？這和燈具的選擇和布置有關，或者是否有大量的窗戶（理想情況下至少有一些朝南，以收集北半球最自然的光線），售屋時可強調這些功能。另外，清潔吊燈、清洗窗戶，並在準備開放參觀日（或拍攝售屋照片）時，確保家中照明良好。

5. 有吸引力也要有人情味

最後，趁此機會開始打包行李，特別留意一些個人物品，例如牆上的家庭照片、孩子的玩具，以及任何深深印上屋主個性和生活方式的東西。雖然不希望房子空蕩蕩的，但也希望潛在買家可以在壁爐旁和後院孩子的遊戲空間拍下他們的到此一訪的照片。可考慮租用一個存儲空間，確保一些物品安全，直到需要搬出為止。

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