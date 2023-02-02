全美5大熱門旅遊景點置產 穩當包租公、包租婆

選擇旅遊熱門景點置產，可享有穩定的租金收入。取自Shutterstock

房地產市場目前雖不如往昔興旺，但擁有可供出租的房產除了享有長期增值效益，還可收租取得現金流，只要選對地點，租金 收入可遠超過房貸成本。

專家列出全美以下五個熱門景點，在這些地方置產將有穩定租金收入。

第一：佛羅里達州 30A

「30A」是指佛州熱門度假小鎮德斯坦(Destin)和巴拿馬城(Panama City)之間的一段高速公路，在墨西哥灣沙灘上佈滿擁有美景的小社區。Santa Rosa、Rosemary Beach、Seaside及其他小鎮旅遊旺季人滿為患，美麗海灘、美味海鮮和友善人情味散發小鎮魅力，當地成了絕佳投資 地點。

第二：加州馬麥斯湖(Mammoth Lakes)

這是小型度假小鎮，位於優勝美地國家公園(Yosemite National Park)東入口以南約30 分鐘路程處，除了有加州最好的滑雪 場，一年四季都是度假勝地； 每年11 月持續到隔年 7 月 4 日都算是滑雪季，租金收入很高，夏季人們釣魚、騎自行車、徒步旅行、划船和登山。當地房價及租金都迅速上漲，旺季時，簡單的一房租金最高可達每晚 450 美元。

第三：賓州波科諾斯(Poconos)

從夏季水上運動和瀑布到冬季單板滑雪都可圈可點；當地數十年來一直是度假熱門地點，許多度假屋年租金收入超過 4萬美元，投資風險／回報比率(risk/reward ratio)很低。

第四：紐約州溫德姆(Windham)

紐約州北部向來是紐約市居民的度假熱門地，溫德姆除了因滑雪勝地廣受歡迎，也是精緻的夏季旅遊景點，戶外休閒活動與藝術畫廊、酒吧、一流餐廳相得益彰。當地房價中間值低於 50萬美元，還算負擔得起。

第五：維吉尼亞州麥克加赫斯威爾(McGaheysville)

這是另一個具有小鎮魅力的全年度假勝地，仙納度國家公園(Shenandoah National Park) 最具吸引力。當地年收入中間值高達 4萬9000 美元，幾乎所有出租物業投資者都獲利，有些人真正發了橫財；該地區目前還不算太有名，投資潛力大。