我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國養女對養父母及政府機關提告 指控遭關地牢多年

美國企業1月宣布的裁員人數破10萬 年增逾四倍

全美5大熱門旅遊景點置產 穩當包租公、包租婆

編譯周芳苑／即時報導
選擇旅遊熱門景點置產，可享有穩定的租金收入。取自Shutterstock
選擇旅遊熱門景點置產，可享有穩定的租金收入。取自Shutterstock

房地產市場目前雖不如往昔興旺，但擁有可供出租的房產除了享有長期增值效益，還可收租取得現金流，只要選對地點，租金收入可遠超過房貸成本。

專家列出全美以下五個熱門景點，在這些地方置產將有穩定租金收入。

第一：佛羅里達州 30A

「30A」是指佛州熱門度假小鎮德斯坦(Destin)和巴拿馬城(Panama City)之間的一段高速公路，在墨西哥灣沙灘上佈滿擁有美景的小社區。Santa Rosa、Rosemary Beach、Seaside及其他小鎮旅遊旺季人滿為患，美麗海灘、美味海鮮和友善人情味散發小鎮魅力，當地成了絕佳投資地點。

第二：加州馬麥斯湖(Mammoth Lakes)

這是小型度假小鎮，位於優勝美地國家公園(Yosemite National Park)東入口以南約30 分鐘路程處，除了有加州最好的滑雪場，一年四季都是度假勝地； 每年11 月持續到隔年 7 月 4 日都算是滑雪季，租金收入很高，夏季人們釣魚、騎自行車、徒步旅行、划船和登山。當地房價及租金都迅速上漲，旺季時，簡單的一房租金最高可達每晚 450 美元。

第三：賓州波科諾斯(Poconos)

從夏季水上運動和瀑布到冬季單板滑雪都可圈可點；當地數十年來一直是度假熱門地點，許多度假屋年租金收入超過 4萬美元，投資風險／回報比率(risk/reward ratio)很低。

第四：紐約州溫德姆(Windham)

紐約州北部向來是紐約市居民的度假熱門地，溫德姆除了因滑雪勝地廣受歡迎，也是精緻的夏季旅遊景點，戶外休閒活動與藝術畫廊、酒吧、一流餐廳相得益彰。當地房價中間值低於 50萬美元，還算負擔得起。

第五：維吉尼亞州麥克加赫斯威爾(McGaheysville)

這是另一個具有小鎮魅力的全年度假勝地，仙納度國家公園(Shenandoah National Park) 最具吸引力。當地年收入中間值高達 4萬9000 美元，幾乎所有出租物業投資者都獲利，有些人真正發了橫財；該地區目前還不算太有名，投資潛力大。

租金 投資 滑雪

上一則

長知識了…那些IKEA看不懂的商品標籤意義

延伸閱讀

紐約州預算2270億 教育增10%創新高

紐約州預算2270億 教育增10%創新高
MTA撥款不足 紐約市府被迫分攤…亞當斯憂財政

MTA撥款不足 紐約市府被迫分攤…亞當斯憂財政
加州這9個國家公園 冬日也有獨特美景

加州這9個國家公園 冬日也有獨特美景
冬天訪國家公園 可以這樣玩

冬天訪國家公園 可以這樣玩

熱門新聞

工作收入或事業所得都要繳聯邦稅或州稅，但某種形式的投資收入則屬於免稅收入。取自pexels

薪水每分錢都得申報 但這6種收入可免稅

2023-01-30 10:40
石榴(Pomegranate)富含多酚等抗氧化劑，有助於減少身體發炎、有抗癌和降低血壓的功效。此外，石榴對人體的細胞老化也有特殊的功用。取自Shutterstock

研究發現：多喝這5種天然蔬果汁 可延緩老化

2023-01-26 10:54
儘管聯邦補助款已結束，但一些較晚加入的州仍在發放補助金；即使多數計畫已在2022年結束，但一些州仍按計畫在2023年支付款項。取自pexels

住在這幾個州的居民 今年還可收到補助金或退稅

2023-01-31 10:31
好市多7大暢銷商品， 有些可能出你意表。美聯社

好市多7大暢銷商品 有些可能讓你想不到

2023-02-01 10:32
早餐連鎖餐廳提供的美味食物，讓人活力飽滿地展開新的一天。取自臉書@IHOP

懶得做早餐時 就去主廚也愛光顧的這6家連鎖餐廳

2023-01-30 10:52
世界上最成功的人士，他們每天早上喝什麼飲料來維持一天的能量？圖左起為微軟創辦人比爾蓋茲、特斯拉創辦人馬斯克、華裔服裝設計師亞歷山大·王。(歐新社、美聯社、Getty Images)

全世界最聰明的腦袋 起床都喝什麼來補充能量？

2023-02-01 11:13

超人氣

更多 >
免費東西要付錢…疫情補助將停 1500萬人恐失白卡糧食券

免費東西要付錢…疫情補助將停 1500萬人恐失白卡糧食券
江西中學生胡鑫宇命案 官方通報屍檢結果：自縊死亡

江西中學生胡鑫宇命案 官方通報屍檢結果：自縊死亡
1月瓦斯帳單暴增　南加瓦斯公司2月將會減少68%

1月瓦斯帳單暴增　南加瓦斯公司2月將會減少68%
清潔工尿尿在桌上水瓶內 致13女染疱疹

清潔工尿尿在桌上水瓶內 致13女染疱疹
投資這10項物品 網友：花的每分錢都不會打水漂

投資這10項物品 網友：花的每分錢都不會打水漂