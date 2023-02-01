投資這10項物品 網友：花的每分錢都不會打水漂

網友在社群網站上熱烈討論購買的哪些東西是物有所值、花的每一分錢都很值得。取自pexels

理財網站「一分錢都要省」(A Dime Save)的編輯在檢視了社群媒體 有關「節儉」的討論區，注意到一個熱門話題：你購買的哪些東西是物有所值的？為了更多可能從中受益的人，以下是他們整理出人們認為花的每一分錢都很值得的物品。

1. 寵物

照顧寵物通常不被認為是節儉的行為，但雖然寵物會讓你花錢，但牠們讓人感到快樂幸福，這是擁有其他資產無法取代的。一位網友說，她救了她的狗，但牠多年來給予她的情感支持，值得那些收養牠所花費的錢。

從散步、玩耍或依偎在一起，寵物似乎物有所值。另一位補充說，一年前他收養了一隻狗希望陪伴他鍛鍊身體，「牠對我的身心健康來說，是有史以來最好的事」。

2. 理髮剪

許多網友都認為，剪頭髮其實比想像的要容易得多，主要是如果你使用電動推剪，YouTube上有很多與此相關和用剪刀剪頭髮的教學影片可以參考。

一位網友也說，幾年來他留了一個簡單的髮型，為了省錢開始自己剪頭髮，但直到有一次他再度光顧理髮店時才意識到自己省了多少錢，因為剪一次頭髮的價格已飆升至40-50元。

3. 食品封口機

食品封口機是一項極好的投資 ，可以讓你一次採購大批肉類並將它們分裝、密封、冷凍。另外還可以將煮好的菜分裝、冷凍成單份量的午餐或晚餐。

一位參與討論「節儉」話題的網友說，這樣還可以節省時間，因為她可以一次製作兩倍份量的食物，冷凍一整道燉菜或其他料理，下次晚餐便輕鬆、省事許多。

4. 隨身攜帶的保溫瓶

對有些人來說，每天到星巴克或附近咖啡 館消費，或許會有一種罪惡感，雖然每次花費不多，但一次7到10美元，一個月加起來也是不小的數字。如果有了保溫瓶，就可以從家裡帶瓶咖啡到辦公室，並可依照自己喜愛的方式調製。

保溫瓶還可以用來裝其他東西，一位網友說，為了力行節約他買了兩個知名名牌的保溫瓶。一個用來裝咖啡；一個用來裝湯，在他需要補充食物的時候。

5. 坐浴盆

如果和曾與使用過坐浴盆的人交談，可能會聽到他們誇讚坐浴盆有多麼神奇。這是因為它比衛生紙更衛生，而使用坐浴盆也意味使用的衛生紙更少了。

雖然也可以用毛巾擦拭，但一位網友說，他發誓永遠不會使用毛巾，因為很噁心；而一旦有了坐浴盆，與其說是擦，不如說是擦乾。幾位Reddit網友同意說，這項商品改變了遊戲規則。

6. 充電電池

如果家中有許多個裝置需要每月更換電池，或每周更換一次，使用可充電的電池可以省下不少錢，而且又環保。

7. 飲水機

對於那些不喜歡自來水或不能在水龍頭上安裝濾水器的人來說，飲水機是一項極好的投資，也可避免經常購買瓶裝水。飲水機的5加侖裝水，價格不到10元，重複使用裝水容器，費用會更便宜。

一位用戶說，雖然它的成本有點高，但比起每周要花15-20元購買瓶裝水，還是划得來。多數飲水機也供應熱水，可以沖泡熱巧克力、即溶咖啡、燕麥片等。

8. Dawn洗潔精

購買知名名牌對於節儉的人來說可能毫無意義，因為多數品牌是用相同的原料製成的。但Dawn洗潔精是個例外，它以超強去油能力聞名，可用於其他各種用途。

一位網友說，他用Dawn洗潔精做各種各樣的事，下水道堵塞？Dawn洗潔精。不想買洗手液？Dawn洗潔精。他說，不要忘了每當發生漏油事件時，環保人員都會用Dawn洗潔精來為動物除去身上的油汙。

9. 工具

工具是家中必備物品，但投資品質優良的工具是一種經濟的選擇。工具可以用來做各種事情，從掛畫到修車，省下很多維修費用。

一位網友說，他數不清有多少次透過工具維修，將某些物品的壽命延長了數年。 2021年夏天，他自行修車和修繕房屋，在一個周末就節省了相當於他一個月的工資。

10. 美甲工具包

喜愛美甲的人，以能擁有閃亮的指甲為樂，但這也相當花錢，因為指甲會不斷生長，不時需要重新修整。

一套工具包讓你可以隨心所欲地修指甲，幾次之後就回本了。一名網友分享說，她花了大約30元從亞馬遜買了一套工具，外加大約30元其他美甲用品，這相當於在美甲店給小費前的花費，所以在自己做兩次美甲後，她的成本就回收了。