住在這幾個州的居民 今年還可收到補助金或退稅

儘管聯邦補助款已結束，但一些較晚加入的州仍在發放補助金；即使多數計畫已在2022年結束，但一些州仍按計畫在2023年支付款項。取自pexels

2020年3月，針對新冠疫情大爆發，造成全美經濟停擺，聯邦政府立即實施了一系列刺激經濟計畫，對企業與消費者給予紓困。儘管聯邦補助款早已結束，但一些較晚加入的州仍在發放補助金；即使多數計畫已在2022年結束，但一些州仍按計畫在2023 年支付款項。以下是今年仍有發放補助金的州。

加州：加州授權在2022年發放最高1,050元的通貨膨脹救濟支票，大部分款項已經發出。但是，該州估計大約有5%的支票要到2023年1月15日才會發出。

補助金額從350元起，視收入、家庭規模和納稅申報狀況。單身者收入25萬元以上或夫妻收入50萬元以上的不符合資格。

科羅拉多州：按時申報2021年稅款的科州居民很可能已在去年9月30日之前收到單身納稅人750元、聯合納稅人1,500元的退稅 款。但是，在延至10月17日截止日期前申報者，退稅款預計會在今(31)日前寄達。

愛達荷州：愛達荷州批准2022年的特別退稅，將於2023年3月底支付。退稅金額為納稅人2020年所得稅負的10%，或單身者300元或聯合申報者600元，兩者中可選擇金額較高的方案。州稅務委員會預計將發出約80萬筆、總額達5億元款項。

新澤西州 ：新澤西州將向200萬居民發放20億美元的財產稅退稅。退稅金額根據收入而定，收入不超過15萬元的屋主有資格獲得1,500元，而收入在15萬至 25萬元的屋主可獲得1,000美元；租房者只要收入不超過15萬元也可獲得450美元。 款項預計於5月前入帳。

賓州：賓州於2022年7月開始向年長的租屋者、屋主和殘障人士發錢，但申請的截止日期是2022年12 月31日。對符合資格的民眾而言，這意味付款將延續到今年。標準補助金額為650美元，但根據州計算，有資格獲得補充退稅的人最多可獲得975美元。

南卡羅來納州：南卡於2022年11月開始向符合條件的居民發放最高800元的退稅支票。在10月17日前報稅者會在2022年底之前收到付款，但在10月17日之後、2023年2月15日之前申報者，將在3月收到退款。