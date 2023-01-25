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擁100萬退休存款 在這些州可能只夠撐10-15年

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導
退休時花光所有積蓄是個沒有人願意經歷的噩夢。Getty Images
退休時花光所有積蓄是個沒有人願意經歷的噩夢。Getty Images

金融理財專家格雷漢．史蒂芬(Graham Stephan)最近分享了一些令人震驚的研究數據：在全美多個州即使在退休前存了100萬元，由於生活成本高，錢也可能在15年或更短的時間內花光。

退休時花光所有積蓄是個沒有人願意經歷的噩夢，仔細檢視以下可能讓退休族面臨最大風險的州，以及與這項研究的重要對比。

退休儲蓄撐不久

理財網站GOBankingRates使用生活成本和消費支出的資料，計算出每個州的退休費用。並據此計算出100萬元儲蓄可以持續多久，以下是會最快花光老本的三個州及時間：夏威夷10.9 年、紐約13.8年、加州15年。

考慮到退休生活可能持續數十年，你絕對不希望為退休準備的存款只能支撐10到15年。 雖然夏威夷、紐約和加州的退休生活平均支出最高，但也有負擔得起的州。以下是退休儲蓄可以用得最久的地方及時間：密西西比州25.3年、奧克拉荷馬州24.8年、堪薩斯州24.6年。

在擔心這個問題之前，重要的是要瞭解該分析只是將100萬元除以每個州對65歲及以上年長者每年預估的支出。有一個問題是，它假設這100萬的資金報酬率為0%，既沒有投資、也沒有將它存入銀行，因為即使是利率最低的儲蓄帳戶，至少也可以賺點利息錢。

如果你決定將100萬元放在保險箱或床墊下，這些資料是估算出這些錢能用多久，但可以肯定的是，大多數人不會那樣做。如果把錢放在可以增值的任何地方，這些數字就會改變，這筆錢也將可持續更長的時間。

如何避免退休時把錢花光

雖然推算退休存款將以多快的速度花完，資料相當簡單，但它仍然可以說明退休後個人基本的財務狀況。如果沒有足夠的儲蓄，你的錢可能會用完，而在生活成本高的州，這個速度會更快。

該如何避免這種情況呢？首先，確保有足夠的儲蓄。一個有用的經驗法則是至少將收入的15%用於退休儲蓄，但正確的數字須視每個人的年齡和想要儲蓄的金額。例如，如果想在退休時擁有100萬元，則每月可能需要省下116美元到2,600美元以上，具體取決於個人開始儲蓄的年齡。以下是一些可以延長退休存款使用時間的方法：

．將股票納入投資組合。退休人員通常以投資債券獲得穩定報酬，但繼續投資股票可以享受獲利增長的潛力，通常股票和債券之間6:4比是多數退休人士的選擇。

．考慮搬到生活成本更便宜的地方或縮小居住空間。許多人選擇搬到另一個州，甚至在國外退休，讓退休存款可以支撐更久。另外，也可以考慮縮小住家規模，尤其是孩子搬出去時，更不需要那麼大的空間。

．提前計畫節省稅款。將錢存入Roth IRA是個好主意，退休時從帳戶提款可免稅。

． 確保您擁有足夠的保險。健康保險是退休人士的必需品，甚至還需要長期照護險。據估計，十分之七的美國人在某個時候需要長期照護，如果沒有保險，每月可能要花費數千元。

退休 儲蓄 投資

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