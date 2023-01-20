人壽保險這3個少為人知的附加險 花小錢更有保障

人壽保險其實還有其他層面的好處，購買壽險時可以多多考慮。Getty Images

絕大多數民眾購買人壽保險 ，主要是希望萬一離開人世，家人可以靠著壽險理賠得到依靠。不過，人壽保險其實還有其他層面的好處，許多消費者可能並不了解，但購買壽險時可以多多考慮。

一、末期疾病保險

許多人壽保險保單允許投保人額外購買(add-on)生前福利 (living benefits)，如果被診斷出罹患絕症，便能在世時提早動用某一部份的身故理賠金(death benefit)。如此一來投保人便有重要的收入來源，可以用來支付醫藥費與患病相關的開銷。

每家保險公司規定各不相同，通常投保人壽命若只剩不到一年，生前福利便可適用。罹患絕症的民眾通常已無法繼續工作，卻面臨醫藥費開銷，因此這項末期疾病保險(Coverage for terminal illnesses)變得相當重要。使用生前福利通常將讓身故理賠金因此減少，投保人應該先情了解減少金額多少。

二、額外購買殘障保險

許多人壽保險提供殘障附加條款(disability benefits riders)，投保人若變成殘障即可申領。加購雖然必須多花錢，但比另外購買殘障保險方便，開銷也較低。與末期疾病保險一樣，投保人如果申請殘障附加保險給付，身故理賠金將會減少。某些保險公司對於殘障保險附加條款訂有不同名稱，例如慢性疾病附加條款或重大疾病附加條款。

三、長期照護保險

許多人壽保險保單讓投保人加購長照 保險(Long-term care coverage)，雖然加購要另外付費，但比另外購買長照保險更為方便，花費也相對划算。長照保險通常花費昂貴，65歲以上民眾人生當中有70%機率需要使用長照，透過人壽保險取得長照附加條款，對於投保人來說是非常重要的財務保障。

使用長照保險將使得身故理賠金降低，投保人申領之前應該先了解身故理賠金將受到多大影響，確保將來家人可以領到足夠的身故理賠金。