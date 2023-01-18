3個常見的社安金錯誤 你可能不知不覺犯下了

大多數情況下，社安金收入是可以預測的，如果希望讓領取福利極大化，必須避開三個錯誤。Getty Images

社安金 為退休 老年人及家屬每月發放支票，至於領取金額多少則不一定，取決於工作時間以及開始申領的時間點。如果希望讓領取福利 極大化，必須避開以下三個昂貴的錯誤。

一、沒有檢查收入紀錄

政府根據民眾收入紀錄計算職場生涯繳交的薪資稅(payroll taxes)多少，推算退休之後可拿多少社安金福利。在社會安全局(Social Security Administration，SSA)官網ssa.gov的「我的社安金」(my Social Security)專區建立帳號，便可隨時查看收入紀錄。

專家建議，每年至少應該查看一次收入紀錄是否無誤，若有錯誤可能導致社安金少拿數千元。如果發現紀錄有錯，可以填寫「申請更正收入紀錄」(Request for Correction of Earnings Record)表格，附上相關文件證明正確收入。

二、申領時沒有了解年齡對領取金額將有影響

完全退休年齡(full retirement age，FRA)是以出生年份而訂，目前勞工完全退休年齡為66歲或67歲。屆滿完全退休年齡才申請社安金才能拿到全額，如果62歲便提早申請，可能只能拿到75%或70%的金額。

延遲申請則每個月可多領，最遲可到70歲才申請，到時候領取支票將是屆滿完全退休年齡時金額的132%或124%。然而，延遲領取者如果壽命較短，等於沒有讓福利最大化。某些民眾則是晚年生活若沒有社安金，恐怕三餐不濟，在這種情況下盡早申領成為正確選擇。

三、沒有與配偶協調申請時間

夫妻應該對照彼此的收入紀錄以及申領年紀，以便達到領取福利極大畫的效果。

如果夫妻兩人職場生涯收入相當，盡量遲領社安金可能是兩人的較佳選擇，除非其中一人壽命較短。如果夫妻其中一方收入明顯較高，較高收入者則應該盡量延後申請社安金，收入較低者則可選擇提早申請，以便拿社安金補貼家用，等到較高收入者也申請社安金時，社會安全局則自動將較低收入者轉為配偶福利(spousal benefit)，倘若如此一來可以領取更多金額。