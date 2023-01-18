我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

共謀入屋搶劫強暴華女…獄中主犯加刑 華裔主謀判7年

人口下滑使中國經濟步日本後塵？克魯曼：更令人憂心

3個常見的社安金錯誤 你可能不知不覺犯下了

記者顏伶如／即時報導
大多數情況下，社安金收入是可以預測的，如果希望讓領取福利極大化，必須避開三個錯誤。Getty Images
大多數情況下，社安金收入是可以預測的，如果希望讓領取福利極大化，必須避開三個錯誤。Getty Images

社安金退休老年人及家屬每月發放支票，至於領取金額多少則不一定，取決於工作時間以及開始申領的時間點。如果希望讓領取福利極大化，必須避開以下三個昂貴的錯誤。

一、沒有檢查收入紀錄

政府根據民眾收入紀錄計算職場生涯繳交的薪資稅(payroll taxes)多少，推算退休之後可拿多少社安金福利。在社會安全局(Social Security Administration，SSA)官網ssa.gov的「我的社安金」(my Social Security)專區建立帳號，便可隨時查看收入紀錄。

專家建議，每年至少應該查看一次收入紀錄是否無誤，若有錯誤可能導致社安金少拿數千元。如果發現紀錄有錯，可以填寫「申請更正收入紀錄」(Request for Correction of Earnings Record)表格，附上相關文件證明正確收入。

二、申領時沒有了解年齡對領取金額將有影響

完全退休年齡(full retirement age，FRA)是以出生年份而訂，目前勞工完全退休年齡為66歲或67歲。屆滿完全退休年齡才申請社安金才能拿到全額，如果62歲便提早申請，可能只能拿到75%或70%的金額。

延遲申請則每個月可多領，最遲可到70歲才申請，到時候領取支票將是屆滿完全退休年齡時金額的132%或124%。然而，延遲領取者如果壽命較短，等於沒有讓福利最大化。某些民眾則是晚年生活若沒有社安金，恐怕三餐不濟，在這種情況下盡早申領成為正確選擇。

三、沒有與配偶協調申請時間

夫妻應該對照彼此的收入紀錄以及申領年紀，以便達到領取福利極大畫的效果。

如果夫妻兩人職場生涯收入相當，盡量遲領社安金可能是兩人的較佳選擇，除非其中一人壽命較短。如果夫妻其中一方收入明顯較高，較高收入者則應該盡量延後申請社安金，收入較低者則可選擇提早申請，以便拿社安金補貼家用，等到較高收入者也申請社安金時，社會安全局則自動將較低收入者轉為配偶福利(spousal benefit)，倘若如此一來可以領取更多金額。

社安金 退休 福利

上一則

春節團聚 這11款「無罪惡感」健康零食不能少

下一則

黑巧克力被驗出重金屬含量超標 但這5種可安心吃

延伸閱讀

國債明日觸頂 調高舉債上限? 麥卡錫、拜登過招

國債明日觸頂 調高舉債上限? 麥卡錫、拜登過招
社安金標準過時 殘障福利審批不公

社安金標準過時 殘障福利審批不公
社安金今年漲5.9% 通膨卻吃掉約508元

社安金今年漲5.9% 通膨卻吃掉約508元
社安金明年平均增146元至1827元 1月11日起陸續收支票

社安金明年平均增146元至1827元 1月11日起陸續收支票

熱門新聞

儲蓄終於累積到一定程度時，優先事項從賺錢轉移到確保自己不會賠錢。取自pexels

儲蓄達到10萬元時 優先要做的5件事

2023-01-12 10:39
好市多熱銷商品烤雞遭紐約名廚David Chang評價為「糟透了」。取自Yelp@Tim Y.

好市多烤雞又中槍 紐約名廚：糟透了…他推薦這一家

2023-01-16 10:55
氣炸鍋問世以來，在小家電市場掀起一股熱潮，但美食專家強調氣炸鍋並非油炸鍋，不是所有食物都適合。Getty Images

氣炸鍋好用但非萬能 5種食物千萬別放進去

2023-01-17 10:45
財經名嘴貝茲克(Ian Bezek) 指出，那斯達克(Nasdaq)指數成員股裡，還是有不少能長期創造龐大財富的企業。Getty Images

7檔那斯達克指數股 專家：買進就長抱、別輕易賣它

2023-01-16 10:46
理財專家建議選擇較有保障的投資管道，可有效對抗通膨。Getty Images

獲利3%到7%…專家建議這幾個較有保障投資管道

2023-01-13 10:41
當身體一次攝取大量的糖，卻沒有其他減慢消化的營養素時，便會導致血糖迅速飆升。Getty Images

少用精製糖 還能享受甜味的6個方法

2023-01-13 09:50

超人氣

更多 >
吃火鍋前發張照片 救了一桌人…這種魚世界最毒 別吃別碰

吃火鍋前發張照片 救了一桌人…這種魚世界最毒 別吃別碰
神預言？20年前中國舊報紙記錄「2022年人口零增長」

神預言？20年前中國舊報紙記錄「2022年人口零增長」
輪到微軟了？盛傳周三大裁員 上萬人將丟飯碗

輪到微軟了？盛傳周三大裁員 上萬人將丟飯碗
第一槍受保障 但是…餐館吃飯槍殺搶劫嫌犯 濫用自衛？

第一槍受保障 但是…餐館吃飯槍殺搶劫嫌犯 濫用自衛？
紐約華警遭16歲嫌槍擊 帶傷交火追捕 被搭檔拖回車內送醫

紐約華警遭16歲嫌槍擊 帶傷交火追捕 被搭檔拖回車內送醫