退休生活不為錢煩惱 做到這6點至少可衣食無虞

退休生活要如何「經營」才能讓金錢不致匱乏？首先是善訂申領社安金的策略。取自Shutterstock

退休生活要如何「經營」才能讓金錢不致匱乏？理財新聞網站Money Talks News教你6招，任何一招做到了，就不必擔心退休後會衣食無著。

第一，善訂申領社安金的策略。

社安金會隨物價指數調整，這是政府讓大家安心的既定國策，但62歲就開始申領和等到70歲才開始，每月進帳額差很多，但不見得等到70歲拿「足額」月退俸才叫最划算，因為每個人的財務和身心狀況都不同。何時申領最符合你本人的最大利益，若自己研究不來，可請教專家。

目前大家都仰賴401(K)，雇主和自己「共存」的帳戶，當作退休老本的主力。完全由雇主支付的，約僅占勞動人口的四分之一，這點，政府部門和工會強大的企業最穩當，有些大企業也提供這項福利，但也至少要工作數年才會有退休金，所以，要拿雇主給的退休金，得早點進行。

第三，逆向抵押自宅。

實際上，就是拿你的住宅當抵押品，向銀行借錢用。這筆錢，可按月支領，整筆領出，或按實際需要的金額隨時支領。兩種人最適合逆向抵押：有很多房產的人，和不想房子留給子孫當遺產的人。62歲以上才可逆向抵押。

保險公司賣的年金保險，通常透過三種付費方式：整筆付出、定期定額存入、買基金方式。領用年金的方式也很多元，根據自己需要決定。

錢說話新聞（Money Talks News）創辦人詹森（Stacy Johnson）解釋，短期債券和長期債券都買一些，短期的到期贖回就有錢可用，長期的利息高些，債券到期日從短到長逐步增加，有如階梯逐步上升，到期的再投入殖利率高的，這樣就不愁沒「利」可圖。

第六，遵行「每年支用4%」原則。

尤其退休第一年，花費不要超過可用總額的4%，此後每年盡量限制在這個範圍內，除非通膨高的不得了。這個額度，當然和總額大小、投資組合的回收率有關。